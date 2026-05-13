Cote d'Ivoire: Protection sociale - La Mupemenet-ci inaugure un sixième centre de santé mutualiste à Daloa

La Mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique de Côte d'Ivoire (Mupemenet-ci) a procédé, le vendredi 8 mai 2026, à l'inauguration officielle du Centre de santé mutualiste Kandia Camara de Daloa.

Cette nouvelle infrastructure, selon le communiqué produit à cet effet, vient renforcer le dispositif sanitaire mis en place par la mutuelle au profit des enseignants et de leurs familles.

Implanté au quartier Évêché Résidentiel, ce centre est le sixième du réseau mutualiste, après ceux de Yopougon, d'Abengourou, de Divo, d'Issia et de Bouaké. Il porte le nom de Kandia Camara, ancienne ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.

La cérémonie inaugurale a enregistré la présence d'autorités administratives, de responsables du secteur éducatif, de mutualistes ainsi que de nombreuses populations. Il est construit sur une superficie de 700 m². Il dispose de plusieurs services spécialisés, notamment la gynécologie-obstétrique, la pédiatrie, la cardiologie et l'ophtalmologie. Il comprend également une pharmacie, des services de soins infirmiers et une unité dédiée à la prise en charge des urgences mineures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'exprimant à cette occasion, le président du Conseil d'administration de la Mupemenet-ci, Michaël Boko, a indiqué que cette réalisation s'inscrit dans la dynamique d'accompagnement de la politique sociale et sanitaire du gouvernement ivoirien. « Ce centre de santé illustre parfaitement notre volonté de rapprocher davantage les infrastructures sanitaires des mutualistes et des populations », a-t-il déclaré.

Il a précisé que l'objectif est d'offrir des soins de proximité tout en réduisant les coûts élevés des prestations médicales supportés par les enseignants et la mutuelle. Michaël Boko a par ailleurs annoncé l'ouverture prochaine d'un cabinet optique à Soubré, après ceux déjà opérationnels à Abidjan, Abengourou et Bouaké. « Nous avons fait le choix de parler moins et d'agir davantage pour les enseignants de Côte d'Ivoire », a-t-il insisté.

Représentant le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, le conseiller technique Bema Traoré a salué une initiative qu'il a qualifiée de « hautement sociale ». Selon lui, « il ne peut y avoir d'école performante sans enseignants en bonne santé ». Il a estimé qu'en investissant dans la santé des enseignants, la mutuelle investit directement dans l'avenir du pays.

Présent en qualité de représentant de la patronne de la cérémonie, l'honorable Kouyaté Abdoulaye a rappelé l'importance de Daloa dans le paysage éducatif national. « Après Abidjan, Daloa figure parmi les plus importantes villes scolaires du pays. Il était donc normal qu'un centre de cette envergure soit construit », a-t-il soutenu.

Il a également mis en avant la portée sociale de cette infrastructure, qui bénéficiera aussi aux populations du Haut-Sassandra, tout en plaidant pour le renforcement des équipements techniques et l'acquisition d'une ambulance.

Pour sa part, l'honorable Mamadou Touré, représenté par Tra Bi Sui Guillaume, a rassuré les responsables du centre quant au soutien du Conseil régional du Haut-Sassandra en vue d'améliorer davantage l'offre sanitaire dans la région.

Créée en avril 2014, la Mupemenet-ci compte aujourd'hui plus de 90 000 adhérents et assure la prise en charge sanitaire de plus de 600 000 personnes. Elle se positionne comme la deuxième plus grande mutuelle sociale de Côte d'Ivoire et la première du secteur privé.

Un autre centre de santé mutualiste est actuellement en construction à Soubré, confirmant la volonté de la Mupemenet-ci de renforcer durablement la protection sociale des enseignants ivoiriens.