Cote d'Ivoire: Ferkessédougou - Une dame retrouvée morte à son domicile, son fils mit aux arrêts

12 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Koumbala, village situé à quelques kilomètres de la ville de Ferkessédougou, est secoué par un drame. Dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai 2026, une femme d'une soixantaine d'années a été retrouvée sans vie à son domicile.

Selon des voisins, la mort de cette dernière n'est pas naturelle. À les en croire, la victime, revenue d'un déplacement à Ferkessédougou, vaquait tranquillement à ses occupations à son domicile et ne présentait aucun souci de santé.

Pour eux, il y a de fortes chances que cette victime de nationalité étrangère ait subi une agression sexuelle ayant occasionné son décès. Les soupçons des voisins se portent automatiquement sur le fils de la victime, nommé S.S.

Les riverains pensent que S.S. aurait abusé de sa génitrice avant de lui asséner plusieurs coups à l'aide d'une arme blanche. Ils en veulent pour preuve les vêtements tachés de sang que portait le fils de la victime.

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Bouleversés, les petits-fils de la victime ont donné l'alerte. Aussitôt, une battue organisée a permis d'interpeller S.S. non loin d'un débit de boissons. Le présumé coupable a été remis à la gendarmerie puis transféré au parquet près le tribunal de Korhogo.

Les pompes funèbres se sont chargées de transférer le corps à la morgue. Une enquête a été ouverte afin d'élucider les circonstances du drame et de situer les responsabilités.

L'information a été relayée par le site Koaci.

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