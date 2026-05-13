Cote d'Ivoire: Cyclisme Vtt/Yad Tour - Alexis Loukou remporte le trophée

La 5e édition du Yad Tour a tenu toutes ses promesses, dimanche dernier, sur le site de Palmafrique à Eloka, dans la sous-préfecture de Bingerville.

Elle a été organisée par le club Abo, sous l'égide de la Fédération ivoirienne de cyclisme (Fic) et a rassemblé près de 200 coureurs venus de plusieurs clubs du pays. Ils ont parcouru 43,05 kilomètres de course, répartis sur un circuit de 14,35 km à parcourir à trois reprises. Le club Rondi N'Zi Dimbokro a imposé sa suprématie dans la catégorie Élite.

Alexis Loukou Kouakou a signé une performance de haut niveau en franchissant la ligne d'arrivée en 1h 26mn 54s, soit une vitesse moyenne de 30,03 km/h. Le coureur de Rondi décroche ainsi sa deuxième victoire de la saison, après son succès lors de l'ouverture de la saison sur route.

« C'est une victoire collective. C'est vraiment une joie de permettre à Rondi de marcher au super en ce début de saison », a confié le vainqueur du jour. Le club de la cité du « soleil radieux » a même réalisé le doublé grâce à Assié Ange, 2e avec un chrono de 1h 28mn 38s (29,45 km/h). La troisième marche du podium est revenue à Andé Emmanuel de l'Ats Yopougon, auteur d'un temps de 1h 28mn 39s.

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Chez les dames, Marion Julie a confirmé sa domination en s'imposant en 1h 48mn 07s, soit une moyenne de 24,14 km/h. Elle devance Yabré Ramata (1h 54mn 37s - 22,77 km/h) et Ukanwa Maria (1h 36mn 21s - 18,15 km/h).

Dans la catégorie Master 1, Denold Yeboua s'est montré le plus rapide en bouclant l'épreuve en 1h 30mn 54s (28,71 km/h). Il a devancé de justesse Abekoua James (1h 30mn 57s - 28,70 km/h), tandis que Yakou Boeis complète le podium avec un temps de 1h 37mn 58s (26,64 km/h).

Chez les Master 2, Gnankou Vincent a dominé la course en réalisant un chrono de 1h 30mn 58s. Il s'est imposé devant Mel N'Guessan et Kouadio Jean Crépin.

« Le Yad Tour est devenu un véritable classique, organisé depuis cinq ans et attendu par tous. Je félicite le club Abo pour son travail et je me réjouis de voir plus de 150 athlètes réunis. Cela démontre la vitalité du Vtt en Côte d'Ivoire », a déclaré Allah Kouamé, le président de la Fic, par ailleurs président Confédération africaine de cyclisme, tout en se réjouissant du succès de cet événement.

Au-delà de la compétition, cette 5e édition du Yad Tour a également servi de répétition générale pour les Eléphants, en prélude à la 20e édition du Championnat d'Afrique de Vtt prévue les 30 et 31 mai, en Côte d'Ivoire.