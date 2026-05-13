Afrique de l'Ouest: Gouvernance Ufoa-B - Sept commissions techniques installées

La zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (Ufoa-B) a procédé, samedi dernier, à son siège situé à la Riviera 4, à l'installation de ses sept commissions.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'Ousmane Gbané, directeur de l'Office national des sports (Ons), représentant le ministre des Sports, ainsi que d'Ibrahim Musa, président de l'Ufoa-B et de la Fédération nigériane de football (Fnf).

Les présidents des différentes commissions sont les suivants : Yéo Songuifolo (Côte d'Ivoire), commission des arbitres ; Issa Sama (Burkina Faso), commission de discipline ; Gbadeo Dozi (Togo), commission d'appel ; Jamil Maraby (Ghana), commission marketing ; Amina Moussa (Nigeria), commission du football féminin ; Mutiu Adepoju (Nigeria), commission du développement ; et Adam Chabi (Bénin), commission des finances. Deux membres assisteront les différents présidents dans leurs tâches.

Ousmane Gbané les a exhortés à travailler avec « dévotion et responsabilité » pour le rayonnement de l'Ufoa-B. Il les a également appelés à « rester des références pour les jeunes ».

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« Il n'y a plus d'Ivoiriens, de Togolais ou de Nigérians... Seuls les intérêts de l'union zonale comptent. Il faut travailler pour son développement », a déclaré, pour sa part, Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football (Fif).

« Ces nominations marquent le début de l'image que nous entendons donner à notre union : une organisation forte et travailleuse. Nous devons tous oeuvrer à cela en la hissant très haut », a conclu Ibrahim Musa.