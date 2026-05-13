Afrique: Secteur de la logistique au pays - La nécessité d'adopter une démarche de durabilité dans les process

« La logistique durable dans les secteurs mines pétrole énergie en Afrique : Enjeux, innovations et tendance ». C'est autour de ce thème que s'est tenue le samedi 9 mai 2026 au Sofitel Hôtel Ivoire, à Abidjan, la 5e édition du forum des femmes dans le domaine de la logistique en Afrique, dénommé (Wila-Women in Logistics-Africa).

Lors d'une conférence inaugurale sur ledit thème, Adelaïde Kouassi, directrice d'exploitation à Abidjan Terminal, a insisté sur la nécessité d'adopter la durabilité dans les chaînes d'approvisionnement. Selon elle, cette politique permet de bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes, plus compétitives et plus respectueuses des populations et de l'environnement.

Dans cette dynamique, la directrice d'exploitation imagine dans le secteur des entrepôts qui pourront être alimentés par le solaire ou l'éolienne, réduisant les coûts et l'impact écologique. Elle pense aussi à un système de digitalisation des processus grâce aux technologies. « On parle aujourd'hui de système intégré de décision, de tour de contrôle à traçabilité...Ces éléments nous permettront certainement de réduire les gaspillages et assurer une traçabilité complète », affirme-t-elle.

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La réforme des process, selon elle, se poursuivront avec l'adoption des économies circulaires. Une réutilisation des emballages par exemple afin de minimiser les déchets, transformer les pratiques pour qu'elles soient plus responsables.

Pour réduire les congestions sur les routes, les coûts logistiques et les émissions carbone tout en améliorant la fluidité des corridors de transport, Adelaïde Kouassi suggère la mise en place du transport multimodal, combinant mer, rail et route.

La présidente du Forum Wila, Christiane Ohin-Traoré, milite désormais pour une logistique africaine inclusive, innovante et durable. D'ailleurs pour les cinq prochaines années, l'ambition de la présidente du Wila reste claire : inspirer, impacter, et transformer durablement la logistique sur le continent africain.

Cette rencontre qui a réuni de nombreuses femmes venues de plusieurs pays de la sous-région a été saluée par le lieutenant-colonel Ninsemon Kida-Rose, directrice générale adjointe des Affaires maritimes, représentant le ministre des Transports et des Affaires maritimes.

L'initiative a également été appréciée à sa juste valeur par la représentante de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Marie France Kouakou, directrice de l'autonomisation de la femme et de l'équité. Elle s'est surtout félicitée des lignes qui bougent pour la promotion des femmes.

A l'issue de ce rendez-vous de la logistique au féminin, vingt-trois d'entre elles qui se sont illustrées dans leur service ont été distinguées, dans le cadre des Awards du Forum. Au nombre de ces personnalités, la directrice générale adjointe des Affaires maritimes, Ninsemon Kida-Rose, qui a été honorée pour son leadership exceptionnel.