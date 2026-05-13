Cote d'Ivoire: Niakaramandougou - Il abat son compagnon de chasse par erreur

Quatre amis se sont rendus à la chasse dans les environs du village de Latokaha, dans la localité de Niakaramandougou. Malheureusement, l'un d'entre eux a été accidentellement abattu.

Selon une information relayée par l'Agence ivoirienne de presse (Aip), le mardi 12 mai 2026, parmi les quatre amis originaires de Fronan, à Katiola, G.T. aurait confondu son compagnon de chasse avec un animal. Croyant avoir aperçu un gibier, G.T. a tiré à bout portant. La victime a succombé sur-le-champ.

Peiné, le présumé auteur du tir s'est présenté à la brigade de gendarmerie de Katiola. La gendarmerie l'a par la suite transféré à la brigade de Niakaramandougou pour la suite de la procédure judiciaire.

À son tour, la brigade de gendarmerie de Niakaramandougou s'est rendue sur les lieux afin d'effectuer le constat d'usage. Les pompes funèbres ont ensuite enlevé le corps pour la morgue.