Cote d'Ivoire: Livre - Jean-Louis Menann-Kouamé remonte aux sources du pays moderne

Banquier par métier, historien par passion, Jean-Louis Menann-Kouamé a présenté son premier livre « Aux sources de la République de Côte d'Ivoire - Portraits et oeuvres des Pères fondateurs », au Sila 2026, un ouvrage qui propose une lecture renouvelée de la construction de l'État ivoirien, non plus à travers une figure unique, mais à travers une génération d'hommes et de femmes qui ont pensé, structuré et incarné les fondations du pays.

Huit ans. C'est le temps qu'a duré l'enquête de Jean-Louis Menann-Kouamé pour aboutir à son livre, le tout premier, qui propose un autre regard, « plus exigeant et juste », sur les fondements de la Côte d'Ivoire moderne.

Intitulé : « Aux sources de la République de Côte d'Ivoire : portraits et oeuvres des pères fondateurs » et édité aux Editions Eburnie, cet ouvrage a été présenté à la 16e édition du Salon international du livre d'Abidjan (Sila 2026), le 29 avril. Au stand de l'éditeur, l'auteur a explicité à ses premiers lecteurs les tenants et les aboutissants de sa démarche.

« L'édification d'un pays ne relève jamais de l'improvisation. Comprendre ce qui a été posé, dans quelles conditions, permet de lire autrement ce qui se joue aujourd'hui », a-t-il expliqué.

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À travers 30 portraits de proches du Président Félix Houphouët-Boigny, ceux qu'il appelle les « Pères fondateurs », Jean-Louis Menann-Kouamé donne à voir une réalité plus profonde : celle d'une construction collective, faite de décisions, d'arbitrages, de tensions parfois et d'une organisation progressive du pouvoir.

Administrateurs, politiques, techniciens, intellectuels... ces profils racontent les coulisses de la fabrique de l'État, là où ont été prises les décisions qui traversent le temps.

Archives en Côte d'Ivoire et en France, témoignages familiaux, récits de témoins, documents historiques, l'ouvrage s'appuie sur une enquête méticuleuse pour éclairer les logiques de décision, les rapports de force et les dynamiques institutionnelles à l'oeuvre depuis les premières structurations politiques des années 1940 avec, notamment, la création du Syndicat agricole africain (Saa), jusqu'aux premières décennies de la République.

Préfacé par le général Abdoulaye Coulibaly, ancien proche collaborateur du Président Félix Houphouët-Boigny, l'ouvrage s'inscrit dans une démarche assumée de transmission. « Cette oeuvre ressuscite des figures parfois tombées dans l'oubli et les rend à nouveau présentes dans la mémoire collective », dit le général Abdoulaye Coulibaly dans la préface.

Jean-Louis Menann-Kouamé n'est pas historien de formation. Actuel directeur général d'Orange bank Africa depuis 2020, il fut un cadre dirigeant de Bnp Paris pendant plus de vingt ans. Ses performances managériales dans le secteur bancaire lui ont valu de hautes distinctions comme la médaille de Chevalier de l'ordre national ivoirien et le prix du Manager de l'année en 2017.

Il incarne une génération de décideurs africains convaincus que la compréhension des héritages politiques et institutionnels est indissociable de la performance économique.

Ce livre est le premier tome d'une série de six, consacrée à 203 personnalités ayant contribué à la fondation de la République de Côte d'Ivoire. « L'objectif, à terme, est de créer une base de connaissance fondamentale pour mieux transmettre l'histoire ivoirienne. Mais le livre ne se contente pas de raconter une histoire, il redonne une structure, une profondeur et une visibilité à celles et ceux qui ont rendu possible l'État tel qu'il existe aujourd'hui », a expliqué l'auteur.