Afrique: Audiences et activités du forum Africa Forward à l'agenda du président Faye à Nairobi

Plusieurs audiences avec des hommes d'affaires et des chefs d'État et une participation active à l'ouverture du sommet Africa Forward et à une table ronde ont rythmé la deuxième journée du président Bassirou Diomaye Faye à Nairobi, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

Le chef de l'Etat a d'abord pris part à la cérémonie d'ouverture officielle du Sommet Africa Forward, tenue au Kenya International Convention Center, en présence des chefs d'État et de gouvernement, du secrétaire général des Nations unies et des présidents des principales institutions internationales et financières.

Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), avec laquelle il a abordé la question de la dette, selon la présidence sénégalaise.

Face à Kristalina Georgieva , Bassirou Diomaye Faye a exposé en détail les mesures que le Sénégal a engagées pour contenir les chocs nés du conflit au Moyen-Orient, et singulièrement le renchérissement du coût de l'énergie et ses répercussions sur l'économie nationale, a rapporté la même source..

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Elle a souligné que les deux parties sont convenues de poursuivre les discussions dans le cadre des missions des équipes du FMI.

Le président de la République a reçu en audience une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, conduite par sa présidente Odile Renaud-Basso.

L'institution financière, récemment installée au Sénégal, a déjà engagé une présence concrète sur le terrain, à travers le recrutement de ses équipes locales et le financement de projets structurants, selon la présidence sénégalaise.

Parmi ces projets, elle cite l'usine de dessalement développée avec ACWA Power, appelée à renforcer durablement la sécurité hydrique de Grand Dakar, ainsi que le soutien au secteur privé national et l'accompagnement de plusieurs initiatives dans le domaine des énergies renouvelables.

Les responsables de l'institution ont fait part au chef de l'État de leur volonté de hisser leur engagement à un niveau plus ambitieux, en renforçant substantiellement ses interventions au service de l'économie sénégalaise.

A Nairobi, le chef de l'État a reçu une délégation de la Banque Ouest Africaine de développement (BOAD), conduite par son président, Serge Ekoué.

Selon la présidence sénégalaise, "les échanges ont d'abord porté sur les résultats particulièrement satisfaisants engrangés par l'institution au titre de l'exercice 2025, une performance qui conforte la BOAD".

L'institution a "réaffirmé son plein soutien au Sénégal dans la recherche d'une solution à la situation de la dette que le pays traverse" .

Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu avec les présidents des Comores et du Botswana, des entretiens qui "ont permis de renouer ou d'approfondir des coopérations à fort potentiel".

Dans le cadre des travaux du sommet, le chef de l'État a co-présidé, avec le premier ministre de Maurice, la table ronde de haut niveau consacrée à l'économie bleue.

Il a rappelé que l'Afrique, continent le moins pollueur, subissait pourtant plus durement que tout autre les effets des dérèglements climatiques.

Selon lui, l'économie bleue, telle que le Sénégal la conçoit, lie trois dimensions indissociables : la protection de l'environnement, le progrès économique et le juste partage des revenus issus de l'exploitation des ressources marines et fluviales.

Il a rappelé les réponses du Sénégal face à la surpêche, à la pêche illicite et aux pressions exercées sur les nappes phréatiques

Il a cité la modernisation de la pêche et le développement de l'aquaculture, la réforme foncière et la structuration de coopératives agricoles, les dispositifs modernes de conservation post-récolte, la promotion du tourisme vert.

Le chef de l'État a reçu en audience Antoine de Saint-Affrique, directeur général de Danone, et Bagoré Bathily, président-directeur général de la Laiterie du Berger

Il a également reçu Clare Akamanzi, directrice de NBA Africa, à la tête d'une délégation dont faisait partie Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League.

La délégation a plaidé pour un approfondissement substantiel du partenariat avec le Sénégal, selon la présidence, ajoutant qu'un accord en cours de finalisation avec l'APIX "viendra prochainement structurer cette ambition partagée".

Selon la même source, "les deux parties partagent désormais la conviction que la prochaine édition de la Basketball Africa League pourrait revenir à Dakar dès l'année prochaine".

La visite du président de la République au Kenya s'achève mercredi.