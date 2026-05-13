Afrique: Trust Africa plaide pour une refondation des modèles démocratiques à partir des réalités africaines

Dakar — Le directeur exécutif de l'organisation Trust Africa a appelé, mardi à Dakar, à une "réinvention" des modèles de gouvernance et de démocratie en Afrique de l'Ouest, estimant que les références traditionnelles en la matière sont aujourd'hui "ébranlées" par les multiples crises qui secouent le monde et la sous-région.

"Les questions de gouvernance sont devenues extrêmement complexes. Beaucoup de certitudes que nous avions dans le passé ne tiennent plus. La gouvernance mondiale est en crise, les repères traditionnels ne servent plus réellement de références aujourd'hui", a déclaré Ebrima Sall.

Le directeur exécutif de l'organisation Trust Africa s'exprimait mardi à Dakar à l'issue d'une série de panel placé sur le thème "Repenser la gouvernance et les stratégies de financement pour le changement en Afrique".

M. Sall a souligné la nécessité pour les Africains de "repenser profondément" leurs systèmes politiques et sociaux à partir de leurs propres réalités historiques, culturelles et économiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Les crises institutionnelles au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), les conflits persistants dans certains pays de la région ainsi que les tensions internationales imposent une nouvelle réflexion sur la manière de comprendre et de pratiquer la démocratie", a-t-il fait remarquer.

"Nous sommes obligés de re-imaginer la manière dont nous organisons nos sociétés et construisons des systèmes politiques inclusifs dans lesquels tout le monde se retrouve", a-t-il soutenu.

Le responsable de Trust Africa a insisté sur l'importance de préserver "les traditions, les valeurs et l'humanité africaine", considérées comme des leviers essentiels pour renforcer la cohésion sociale et restaurer la confiance des populations envers les institutions publiques.

"L'essentiel aujourd'hui, c'est de bâtir des sociétés dans lesquelles chacun trouve sa dignité et des raisons de continuer à espérer", a-t-il affirmé, estimant que la gouvernance ne peut plus être fondée "sur l'exclusion, l'appropriation privée des ressources publiques ou l'imitation systématique de modèles extérieurs".

Abordant la question du financement et du développement, Ebrima Sall a soutenu que "l'Afrique dispose de ressources suffisantes pour soutenir sa propre transformation économique et institutionnelle."

Citant de récentes réflexions engagées par la Banque africaine de développement (BAD) sur une nouvelle architecture de gouvernance pour le développement du continent"

Il a évoqué des ressources estimées à "plusieurs milliers de milliards de dollars", tout en rappelant l'existence d'un déficit de financement évalué à près de 400 milliards de dollars.

"Cela signifie qu'il y a des dysfonctionnements qu'il faut corriger. Nous devons être mieux organisés, plus solidaires et regarder l'avenir ensemble", a-t-il ajouté.

Les échanges ont réuni des chercheurs, intellectuels et acteurs de la société civile basés au Sénégal, dans le but de nourrir une réflexion collective sur l'avenir démocratique de la sous-région.