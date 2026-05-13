Sénégal: Promovilles s'apprête à construire plusieurs infrastructures à Richard-Toll

Richard-Toll — La mairie de Richard-Toll (nord) et le Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles) ont signé, mardi, une convention de partenariat en vue de la construction de plusieurs infrastructures socioéducatives, sportives et routières dans cette municipalité.

Le maire de Richard-Toll, Amadou Mame Diop, et le directeur général de Promovilles, Serigne Ndiaye, ont signé la convention en présence des autorités administratives locales.

Sur la base de l'accord, Promovilles va doter la ville de Richard-Toll de nombreuses infrastructures, dont un centre socioculturel et "une plateforme sportive multifonctionnelle", d'après son maire.

Le Programme de modernisation des villes va effectuer également des travaux d'extension du foyer des femmes de Richard-Toll.

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"La signature de cette convention marque un tournant décisif pour notre commune, qui est confrontée à une forte croissance démographique", a souligné M. Diop.

La convention signée prend en compte les aménagements paysagers, la voirie et l'éclairage public de la ville, ainsi que la construction d'une école de six salles de classe et d'un poste de santé au quartier Khouma Yakasabar.

Selon le directeur général de Promovilles, les investissements prévus traduisent la volonté de l'État de développer Richard-Toll, "une ville carrefour".

"Promovilles vient investir massivement dans la ville de Richard-Toll", a dit Serigne Ndiaye.

Les travaux de voirie à effectuer vont s'étendre sur 5,5 kilomètres et seront financés par le Fonds de l'OPEP pour le développement international, une institution intergouvernementale de financement du développement fondée par les États membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.