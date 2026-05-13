Sénégal: Partenariats - Dakar et Rome vont privilégier l'investissement, le transfert de technologies et l'industrie

13 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal va développer avec ses partenaires italiens une coopération tournée vers l'investissement, le transfert de technologies, la formation et l'industrie, a-t-on appris, mardi, du secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Cheikh Niane.

"L'Italie a manifesté [...] une volonté forte de bâtir des partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques" avec le Sénégal, a ajouté M. Niane en prenant part à au 23e Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique (SIEPA).

Il a salué la volonté de l'Italie de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques avec le Sénégal.

Ce pays d'Europe de l'Ouest a été désignée "invité d'honneur" du SIEPA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des investisseurs sénégalais ont rencontré des entrepreneurs italiens à ce salon, au terme duquel un accord de partenariat sera signé par le Centre interdépartemental de recherche et de coopération technique et scientifique avec l'Afrique et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar.

Le président de la Chambre de commerce italo-sénégalaise et de l'Afrique de l'Ouest, Felice Maria Barlassina

Cheikh Niane s'est réjoui de "la forte dimension internationale" de cette rencontre.

Le président de la Chambre de commerce italo-sénégalaise et de l'Afrique de l'Ouest, Felice Maria Barlassina, considère le SIEPA comme "une plateforme de référence" pour les échanges, le dialogue et la mise en relation des acteurs du secteur énergétique africain.

"Il est crucial que les nombreuses ressources naturelles dont regorge l'Afrique soient gérées au grand bénéfice des populations locales", a dit M. Barlassina.

"C'est en partageant ces ressources de manière juste que nous construirons un avenir prospère et solidaire pour tous", a-t-il ajouté.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.