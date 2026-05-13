Sénégal: Partenariats - Dakar et Rome vont privilégier l'investissement, le transfert de technologies et l'industrie

Dakar — Le Sénégal va développer avec ses partenaires italiens une coopération tournée vers l'investissement, le transfert de technologies, la formation et l'industrie, a-t-on appris, mardi, du secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Cheikh Niane.

"L'Italie a manifesté [...] une volonté forte de bâtir des partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques" avec le Sénégal, a ajouté M. Niane en prenant part à au 23e Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique (SIEPA).

Il a salué la volonté de l'Italie de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques avec le Sénégal.

Ce pays d'Europe de l'Ouest a été désignée "invité d'honneur" du SIEPA.

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Des investisseurs sénégalais ont rencontré des entrepreneurs italiens à ce salon, au terme duquel un accord de partenariat sera signé par le Centre interdépartemental de recherche et de coopération technique et scientifique avec l'Afrique et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar.

Le président de la Chambre de commerce italo-sénégalaise et de l'Afrique de l'Ouest, Felice Maria Barlassina

Cheikh Niane s'est réjoui de "la forte dimension internationale" de cette rencontre.

Le président de la Chambre de commerce italo-sénégalaise et de l'Afrique de l'Ouest, Felice Maria Barlassina, considère le SIEPA comme "une plateforme de référence" pour les échanges, le dialogue et la mise en relation des acteurs du secteur énergétique africain.

"Il est crucial que les nombreuses ressources naturelles dont regorge l'Afrique soient gérées au grand bénéfice des populations locales", a dit M. Barlassina.

"C'est en partageant ces ressources de manière juste que nous construirons un avenir prospère et solidaire pour tous", a-t-il ajouté.