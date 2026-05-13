Guinée: Sambo guinéen - Une nouvelle dynamique portée par une équipe confirmée

Le Sambo guinéen poursuit sa marche vers l'excellence. À l'issue du renouvellement des instances techniques et des différentes commissions de la Fédération guinéenne de Sambo et Disciplines associées, le président Amadou Sadigou Bah a réaffirmé sa confiance envers une équipe expérimentée et engagée pour le développement de cette discipline en Guinée.

Selon lui, après l'élection du bureau exécutif, il était nécessaire de restructurer et renforcer les organes techniques afin de donner un nouvel élan au Sambo national. Fidèle à l'adage selon lequel « on ne change pas une équipe qui gagne », la Fédération a choisi la continuité en renouvelant plusieurs responsables clés.

Ainsi, Abbass Kawachi Diallo conserve son poste à la tête de la direction technique, tandis que Seydouba est confirmé comme entraîneur national. De son côté, le commandant Hassanatou reste à la présidence de la commission des arbitres, aux côtés des autres membres reconduits. Pour le président de la Fédération, cette stabilité constitue « un changement positif » destiné à accompagner le renouveau du Sambo guinéen. Il s'est dit confiant quant à la capacité de cette équipe à poursuivre les progrès enregistrés ces dernières années.

Cette confiance est renforcée par les résultats encourageants obtenus récemment lors d'un stage international organisé au Maroc. La Guinée y a enregistré des avancées majeures avec la validation de deux entraîneurs ainsi que l'intégration de trois arbitres guinéens dans la base de données de la Fédération internationale de Sambo. Une performance que Amadou Sadigou Bah qualifie de grande fierté nationale : « Avoir des arbitres continentaux et internationaux ainsi que des coachs internationaux est une immense satisfaction pour notre pays. »

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Le président de la Fédération a également adressé ses remerciements aux autorités guinéennes, notamment au Premier ministre Amadou Oury Bah, au ministre de la Jeunesse et des Sports Cellou Baldé, ainsi qu'au Comité national olympique et sportif guinéen pour leur accompagnement.

Des remerciements ont aussi été formulés à l'endroit de la Fédération internationale de Sambo et de la Confédération africaine de Sambo, saluées pour leurs efforts constants en faveur de la promotion de la discipline et de la formation des acteurs du Sambo sur le continent africain. Enfin, le patron du Sambo guinéen a rendu hommage aux athlètes, aux encadreurs et à la presse sportive guinéenne pour leur engagement dans le rayonnement de cette discipline en pleine expansion.