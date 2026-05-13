Guinée: Sambo - Le pays franchit un cap après un stage international au Maroc

La Fédération Guinéenne de Sambo et Disciplines Associées continue de renforcer sa présence sur la scène internationale. De retour d'un stage international organisé au Maroc sous la direction du directeur technique international de la FIAS, la délégation guinéenne affiche des résultats jugés très encourageants.

Selon Maître Abbass Kawachi Diallo, directeur technique national de la fédération, six représentants guinéens ont pris part à cette importante session de formation. Parmi eux figuraient trois arbitres ainsi que deux entraîneurs qui ont obtenu leur validation pour devenir entraîneurs de premier degré au niveau de la Fédération Internationale de Sambo (FIAS). «Aujourd'hui, les arbitres guinéens sont dans la base de données de la Fédération Internationale de Sambo. C'est un plus énorme pour la Guinée», a-t-il déclaré avec satisfaction.

Cette avancée intervient quelques mois après l'organisation réussie du championnat d'Afrique de Sambo en Guinée, un événement tenu dans un contexte difficile mais marqué par des performances honorables des athlètes guinéens. Le directeur technique national a particulièrement salué l'engagement des femmes ayant participé à ce stage, affirmant qu'elles «se sont données corps et âme pour représenter dignement la Guinée et acquérir de nouvelles connaissances techniques».

Il a également rendu hommage aux entraîneurs nationaux pour leur implication dans l'apprentissage et la maîtrise des nouvelles techniques imposées par l'évolution de la discipline. «Le Sambo évolue constamment et aujourd'hui nous avons acquis des outils techniques importants pour le développement de cette discipline en Guinée», a-t-il souligné.

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Maître Abbass Kawachi Diallo a par ailleurs remercié le président de la Fédération guinéenne de Sambo, Maître Amadou Sadigou Bah, pour les efforts consentis afin de permettre le déplacement de la délégation. «Il a fait l'impossible pour financer ce voyage sur fonds propres dans un contexte particulièrement compliqué», a-t-il indiqué.

Le directeur technique national a aussi salué l'accompagnement de plusieurs personnes ressources, notamment le Premier ministre Amadou Oury Bah, qu'il considère comme un soutien important au développement du Sambo et du sport guinéen en général. Grâce à cette participation au stage international, la Guinée espère désormais mieux préparer le prochain championnat d'Afrique prévu en Égypte. «Avant, nous avions certaines lacunes en arbitrage. Aujourd'hui, nous avons des arbitres reconnus et des entraîneurs qualifiés. C'est une grande avancée pour le Sambo guinéen », a conclu Maître Abbass Kawachi Diallo.