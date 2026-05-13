La Coalition Islamique Militaire Contre le Terrorisme (CIMCT) a lancé, ce mardi, dans la capitale togolaise, Lomé, l'initiative de fourniture d'équipements militaires aux forces dédiées à la lutte contre le terrorisme, baptisée « Soutien ».

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des initiatives stratégiques relevant du domaine militaire de la Coalition, visant à renforcer l'état de préparation des forces nationales des États membres et à accroître leur efficacité opérationnelle face aux menaces terroristes.

La cérémonie de lancement de l'initiative s'est déroulée en présence de Son Excellence Monsieur Calixte Batossie Madjoulba, Ministre de la Sécurité de la République togolaise, ainsi que du Secrétaire général de la Coalition Islamique Militaire Contre le Terrorisme, le Général de division Mohammed bin Saeed Al-Moghidi, aux côtés de plusieurs hauts responsables, personnalités diplomatiques et militaires, ainsi que d'un groupe d'experts et de spécialistes des questions sécuritaires et militaires.

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L'initiative « Soutien » s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la Coalition islamique visant à renforcer les capacités militaires des États membres et à soutenir leur préparation opérationnelle dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, à travers la fourniture d'équipements et de matériels militaires spécialisés, de technologies modernes, ainsi qu'un appui logistique intégré contribuant à améliorer l'efficacité des opérations sur le terrain et à renforcer les capacités des forces dédiées à la lutte contre le terrorisme.

L'initiative vise également à mettre en place un cadre opérationnel intégré pour le développement des capacités de combat et à permettre aux parties concernées de bénéficier des meilleures pratiques et expertises militaires modernes, de manière à renforcer la capacité des États membres à faire face aux défis sécuritaires en constante évolution et à soutenir leurs efforts en matière de protection de la sécurité nationale et régionale.

Son Excellence le Ministre de la Sécurité de la République togolaise, Monsieur Calixte Atossi Madjoulba, a expliqué que le terrorisme demeure l'un des défis les plus graves auxquels les États sont confrontés, soulignant que la lutte contre ces menaces transfrontalières exige un renforcement de la coopération internationale, de l'action commune et de la coordination multilatérale. Il a salué l'approche intégrée adoptée par la Coalition Islamique Militaire Contre le Terrorisme dans ses quatre domaines : idéologique, médiatique, lutte contre le financement du terrorisme et militaire, précisant que l'adhésion de la République togolaise à la Coalition en 2022 s'inscrit en cohérence avec la vision de son pays visant à renforcer la sécurité et la stabilité.

Il a également indiqué que l'initiative « Soutien » traduit concrètement la vision du Togo fondée sur le triptyque « Protéger, Rassembler, Transformer », à travers le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, la consolidation de la solidarité entre les États membres, ainsi que la contribution à la promotion de la paix, du développement et de la prévention de l'extrémisme. Son Excellence a par ailleurs salué le soutien apporté par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite et par la Coalition islamique, affirmant l'engagement de la République togolaise à poursuivre la coopération avec ses partenaires afin de renforcer la sécurité collective et de lutter contre le terrorisme.

De son côté, le Secrétaire général de la Coalition Islamique Militaire Contre le Terrorisme, le Général de division Mohammed bin Saeed Al-Moghidi, a expliqué, dans son allocution prononcée lors de la cérémonie de lancement, que la Coalition poursuit la mise en oeuvre de ses initiatives et programmes qualitatifs conformément à une vision stratégique globale fondée sur l'intégration entre ses quatre domaines : idéologique, médiatique, lutte contre le financement du terrorisme et militaire, contribuant ainsi à soutenir les États membres et à leur permettre de faire face aux défis sécuritaires avec efficacité et compétence.

Le Général de division Mohammed bin Saeed Al-Moghidi a ajouté que la concrétisation de l'initiative « Soutien » reflète l'engagement de la Coalition islamique à renforcer les capacités militaires des États membres, à travers la fourniture d'un soutien qualitatif et le développement de la préparation opérationnelle des forces dédiées à la lutte contre le terrorisme, de manière à suivre l'évolution des menaces et des méthodes des groupes terroristes, tout en contribuant à améliorer l'efficacité des réponses sur le terrain et à renforcer la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international.

L'initiative « Soutien » constitue une extension de la série d'initiatives stratégiques mises en oeuvre par la Coalition Islamique Militaire Contre le Terrorisme dans le cadre de sa mission visant à unifier les efforts internationaux et à coordonner l'action commune entre les États membres, afin de renforcer l'intégration militaire, de consolider les concepts de coopération et de partenariat dans la lutte contre le terrorisme, et de contribuer à l'édification d'un système de sécurité intégré fondé sur la qualification, le développement et le transfert d'expertises, en vue de parvenir à des sociétés plus sûres, plus stables et plus pacifiques.