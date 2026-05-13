Ile Maurice: Succès des Championnats régionaux de gymnastique artistique de Flacq 2026

Les Championnats régionaux de gymnastique artistique de Flacq 2026 se sont déroulés avec succès le 2 mai à Argy, réunissant près de 200 gymnastes venus de plusieurs clubs affiliés à la Gymnastics Federation of Mauritius. Cet événement sportif d'envergure a été organisé par la fédération en collaboration avec le Sly Ninjas Gymnastics Club dans une ambiance marquée par la discipline, le talent et l'esprit sportif.

La compétition a mis en avant les disciplines de gymnastique artistique masculine (MAG) et féminine (WAG), conformément aux normes et règlements établis par la Fédération internationale de gymnastique. Les jeunes athlètes, répartis en différentes catégories d'âge, ont eu l'occasion de démontrer leurs compétences techniques sur plusieurs agrès, notamment le sol, la poutre, les barres et le saut, offrant des performances de qualité et un niveau de compétition encourageant pour l'avenir de la gymnastique à Maurice.

Plusieurs clubs étaient représentés lors de cet événement, parmi lesquels Flacq Sly Ninjas Gymnastics Club, Bel-Air-Rivière-Sèche Rising Stars, Ripailles Sly Ninjas Gymnastics Club, Cottage Unicorn Gymnastics Club, Grand-Baie Northern Tumblers Gymnastics Club, Coromandel Elite Gymnastics Club, Port-Louis Gymnastics Club ainsi que Rose-Hill Champion Gymnastics Club. Tous ont contribué à la réussite de cette rencontre régionale en présentant des gymnastes motivés et bien préparés.

À l'issue de la compétition, les responsables ont salué le bon déroulement de l'événement. Bhrij Lutchmun, président du Sly Ninjas Gymnastics Club et secrétaire de la Gymnastics Federation of Mauritius, a souligné l'importance de cette compétition comme étape de préparation pour les Championnats nationaux à venir. Il a également mis en avant l'objectif de regrouper tous les clubs affiliés afin d'assurer une sélection équitable et structurée.

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De son côté, le président de la fédération, Sohun Adarsh, a insisté sur la collaboration exemplaire entre entraîneurs, juges et clubs, tout en félicitant les jeunes gymnastes pour leurs performances. Il a également rappelé l'importance de multiplier les compétitions afin de favoriser le développement des athlètes.

Le Flacq Sly Ninjas Gymnastics Club s'est particulièrement distingué au classement général, suivi du Cottage Unicorn Gymnastics Club et du Rose-Hill Champions Gymnastics Club. Plusieurs jeunes gymnastes ont également brillé individuellement, confirmant le potentiel grandissant de la discipline à Maurice.

Ces championnats régionaux représentent une étape clé dans le développement de la gymnastique artistique à Maurice, renforçant l'engagement des clubs et de la fédération dans la formation des jeunes talents et leur préparation pour les compétitions nationales et internationales à venir.