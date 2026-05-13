Ile Maurice: Le lourd fardeau des personnes en situation de handicap

L'augmentation des prix des carburants depuis avril complique la vie de toute la population et est également un fardeau au quotidien pour les personnes en situation de handicap. Déplacements médicaux réduits, coûts de transport en hausse et dépendance accrue envers les proches : des témoignages mettent en lumière une réalité devenue de plus en plus difficile à supporter.

Pour Rishab Boodan, né avec une paralysie cérébrale provoquée par un manque d'oxygène à la naissance et qui ne peut pas se déplacer facilement, l'augmentation des prix des carburants rend ses déplacements quotidiens plus difficiles parce que le transport est plus cher. Il se confie : «J'ai des problèmes pour me déplacer.

Donc, je dépends des transports tous les jours. À Maurice, nous avons déjà des problèmes de transport, et maintenant avec les prix élevés, c'est encore plus compliqué pour moi d'aller à l'hôpital, au travail ou à d'autres endroits importants. Parfois, c'est trop coûteux et cela rend ma vie quotidienne plus difficile.» Il dit aussi être obligé de réduire plusieurs déplacements essentiels à cause du coût du transport et même ses rendez-vous à l'hôpital, ses cours et même ses séances de thérapie.

Rishab Boodan.

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Anas Thoophany, qui a un handicap intellectuel, dit que l'augmentation des prix des carburants a changé pour lui aussi la fréquence de ses rendez-vous médicaux et de suivi. Il est plus difficile pour lui d'y aller régulièrement parce que le transport, surtout les taxis, est devenu très cher. Il a même demandé à un médecin de venir faire un contrôle à domicile, mais il n'a pas encore reçu de réponse. Cette situation rend plus difficile le suivi de sa santé. Anas fait aussi ressortir : «Je me sens plus dépendant de mes parents qu'avant. Souvent, je dois compter sur eux pour m'aider financièrement ou pour organiser le transport pour des déplacements importants.»

Anas Thoophany.

Prakash Aubeeluck est le fondateur du Groupe renaissance du Nord, une organisation dont la mission est d'aider et de renforcer les communautés, en particulier les plus défavorisées, tout en promouvant un environnement sain. L'organisation milite aussi en faveur des personnes en situation de handicap.

Alors que l'augmentation des prix des carburants aggrave les inégalités existantes, Prakash souligne : «Les effets de l'augmentation des prix des carburants sont encore plus lourds pour les personnes en situation de handicap car il y a de la mobilité réduite. Les déplacements sont devenus plus coûteux, les revenus sont souvent faibles et l'accès aux soins est limité. Avec des déplacements sont plus chers, les consultations pour les personnes en situation handicap sont moins fréquentes.» Le Groupe renaissance du Nord défend ainsi des mesures concrètes afin d'atténuer ces effets, tout en poursuivant ses actions en faveur d'un environnement inclusif.