Ile Maurice: La FCC accélère l'enquête et remonte plusieurs «money trails» suspects

L'enquête transfrontalière sur le dossier explosif de l'Huilerie industrielle de Tamatave (HITA) entre désormais dans une phase décisive. La Financial Crimes Commission (FCC) aurait considérablement accéléré ses travaux ces dernières semaines, notamment sur des flux financiers suspects, des structures offshore et des mécanismes de transfert d'actions au coeur du scandale.

Au centre de cette affaire tentaculaire figurent plusieurs partenaires liés à l'HITA, dont le Mauricien A. R., ainsi que les hommes d'affaires malgaches Jaffar Hadjee Kamis Sahid Mahomed, Galib Asgaraly et Sohib Mahomed Nissaraly.

Les enquêteurs cherchent également à établir le rôle exact de certaines figures considérées comme bénéficiaires indirects ou silencieux tels que Mamy Ravatomanga dans cette opération financière qui suscite de sérieuses interrogations à Madagascar comme à Maurice. Les enquêteurs auraient déjà retracé plusieurs circuits financiers considérés comme sensibles. Une partie importante du travail aurait consisté à analyser des mouvements de fonds ayant transité par différentes sociétés incorporées à Maurice ainsi que des structures commerciales utilisées dans des opérations de l'HITA.

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Les investigations concernent actuellement plusieurs sociétés gravitant autour de la structure principale. Elles auraient permis d'identifier certains flux financiers nécessitant des vérifications approfondies de l'origine des fonds, des bénéficiaires économiques réels et des opérations effectuées à travers certaines juridictions offshore.

Les enquêteurs mauriciens auraient déjà procédé à un important travail de money tracking, visant à reconstituer le cheminement exact de certaines transactions. Cette étape est considérée comme cruciale avant le passage à une nouvelle phase plus offensive de l'enquête. Les enquêteurs attendraient la finalisation de plusieurs analyses financières et documentaires avant de déclencher une série d'interrogatoires formels.

Plusieurs protagonistes cités dans le dossier pourraient ainsi être convoqués prochainement afin de fournir des explications sur les transactions identifiées, la gouvernance des sociétés impliquées ainsi que certains documents aujourd'hui contestés. L'un des axes sensibles de l'enquête concerne des soupçons entourant des documents notariés qui auraient été utilisés dans le transfert d'actions de l'HITA. Des vérifications seraient en cours afin d'établir l'authenticité de certaines pièces et de déterminer si des irrégularités pénales auraient pu être commises.

Du côté mauricien, la FCC maintient une coopération étroite avec les autorités malgaches. Plusieurs échanges d'informations auraient déjà eu lieu entre les deux juridictions dans le cadre de l'assistance judiciaire et du partage de renseignements financiers. Les enquêteurs chercheraient notamment à déterminer si certaines opérations pourraient relever de potentielles infractions liées au blanchiment d'argent, à la fraude documentaire ou à des mécanismes de dissimulation de bénéficiaires économiques.

L'affaire HITA prend également une dimension particulière en raison des ramifications financières internationales du dossier. Des connexions avec plusieurs structures commerciales et entités enregistrées hors de Madagascar attireraient désormais l'attention des autorités. Les investigations viseraient à comprendre comment certaines opérations financières ont été structurées et si des mécanismes complexes ont été utilisés pour déplacer ou masquer des actifs.

Pour plusieurs observateurs du secteur financier, cette affaire constitue désormais un test majeur pour les dispositifs régionaux de lutte contre les crimes financiers. La capacité des autorités à mener une enquête approfondie, malgré la complexité des montages sociétaires et des flux internationaux, sera scrutée de près. Une chose demeure certaine : le dossier HITA est désormais entré dans une phase où chaque développement pourrait avoir des conséquences judiciaires, financières et politiques majeures tant à Madagascar qu'à Maurice.