Ile Maurice: Un antibiotique administré malgré une allergie signalée

Une famille a vécu un véritable cauchemar à la suite d'un incident survenu dans un établissement hospitalier privé du centre de l'île où une patiente aurait reçu un médicament auquel elle est pourtant connue pour être sévèrement allergique. Selon les informations recueillies, la femme de 35 ans avait été admise le dimanche 10 mai pour une césarienne programmée. Son époux avait signalé dès l'admission que sa femme est allergique à un antibiotique spécifique : le Ceftriaxone.

Cette information aurait d'abord été communiquée au personnel chargé de l'admission, avant d'être à nouveau transmise au médecin résident chargé du formulaire de préadmission. Un bracelet mentionnant clairement l'allergie au Ceftriaxone aurait également été attaché au poignet de la patiente. Le lendemain, la jeune femme a donné naissance à un petit garçon par césarienne. L'intervention se serait déroulée sans incident.

Cependant, le mardi 12 mai vers 19 heures, durant les heures de visite, une infirmière aurait administré du Ceftriaxone à la patiente par intraveineuse. Quelques minutes après l'administration du médicament, la jeune mère aurait commencé à présenter une violente réaction allergique. Elle s'est mise à suffoquer, tandis que des rougeurs sont apparues sur ses bras, son visage et plusieurs parties du corps. Ses paupières étaient également enflées.

Une alerte a aussitôt été donnée au poste des infirmières. L'infirmière concernée serait alors revenue dans la chambre, avant qu'un médecin résident intervienne pour administrer un traitement destiné à neutraliser les effets de l'antibiotique. L'étouffement aurait cessé après l'intervention médicale, mais la jeune femme souffrirait encore de douleurs corporelles, d'éruptions cutanées et d'un gonflement des paupières.

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Une plainte a été déposée auprès du service de doléances de l'établissement hospitalier et la famille, estimant qu'il s'agit d'un cas de négligence médicale, compte également saisir le ministère de la Santé afin qu'une enquête soit initiée. La patiente demeure hospitalisée et son état de santé est décrit comme stable.