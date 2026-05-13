Ile Maurice: Le ministre Sik Yuen fait l'état des lieux des réserves de carburant

Alors que les répercussions du conflit entre l'Iran et les États-Unis continuent d'influencer les marchés pétroliers mondiaux, le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, est en visite aujourd'hui et demain à Rodrigues pour suivre l'évolution du marché local des carburants et les mesures mises en place afin d'assurer l'approvisionnement de l'île.

Les réserves d'essence ont atteint 497 000 litres grâce à l'ajout d'un nouveau dépôt de 250 000 litres. Une initiative destinée à renforcer la sécurité énergétique de Rodrigues dans un contexte international incertain.

Étaient également présents lors de la visite à la station-service de Port-Mathurin aujourd'hui : Johnson Roussety, chef commissaire adjoint de Rodrigues, Christiane Agathe, «Commissioner for Consumer Protection and Price Fixing», Robert Deveaux, «Managing Director» d'AEL DDS Ltd (le distributeur de carburant dans l'île), ainsi qu'Alain Flore, manager (Rodrigues) AEL DDS Ltd. Découvrez les déclarations de Johnson Roussety et du ministre Sik Yuen, dans cette vidéo.