Sénégal: Rapport 2025 de la Centif - Baisse de 6,7% des déclarations d'opérations suspectes par rapport à 2024

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a enregistré 866 Déclarations d'opérations suspectes (Dos) en 2025, selon son rapport annuel d'activités, présenté ce mardi, 12 mai 2026. Même si ce chiffre représente une baisse de 6,7% par rapport à 2024, où 928 déclarations avaient été recensées, l'institution souligne que le niveau reste supérieur à celui de 2023 (+7,3%), traduisant ainsi une stabilisation de l'activité déclarative à un niveau élevé.

Les Dos concernent les signalements effectués par les personnes physiques et morales soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Lbc/Ft/Fp). Ces acteurs sont tenus de déclarer toute opération jugée suspecte ou pouvant provenir d'activités criminelles.

Le secteur bancaire largement dominant

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L'analyse de la répartition des déclarations montre une forte prédominance du secteur bancaire. Les banques et établissements financiers demeurent les principaux déclarants avec 648 Dos, soit 74,83% du total enregistré en 2025. La Centif explique cette situation par l'exposition élevée des banques aux flux financiers, mais aussi par la maturité de leurs dispositifs de conformité et leur rôle central dans la détection des opérations atypiques.

Les établissements de monnaie électronique arrivent en deuxième position avec 75 déclarations (8,66%), suivis des opérateurs de transfert d'argent avec 74 Dos (8,54%). Les institutions de microfinance et systèmes financiers décentralisés ont, quant à eux, enregistré 58 déclarations, représentant 6,70% du total.

Le rapport souligne également les efforts consentis par d'autres catégories d'assujettis, notamment les notaires, assurances, agents immobiliers, casinos et établissements de jeux.

La fraude reste l'infraction la plus signalée

Concernant les catégories d'infractions sous-jacentes, la fraude demeure de loin la plus fréquemment déclarée. Après 554 Dos enregistrées en 2024, la Centif note une forte progression en 2025 avec 679 déclarations liées à des faits de fraude.

Parmi les catégories les plus citées figurent les fraudes et tromperies ; les fraudes liées à l'État et à la gestion publique ; les fraudes fiscales et parafiscales ; les fraudes douanières et le commerce extérieur ; les fraudes financières, bancaires et liées aux moyens de paiement ; les cyberfraudes ; les fraudes documentaires et à l'état civil.

Les infractions à la réglementation des changes ont également progressé, passant de 66 Dos en 2024 à 71 en 2025, illustrant une vigilance accrue sur les flux financiers transfrontaliers.

Les infractions fiscales ont connu une légère hausse avec 76 déclarations contre 73 l'année précédente, traduisant, selon le rapport, une meilleure détection des mécanismes d'évasion et de fraude fiscales.

Recul des déclarations liées à la corruption

La Centif relève toutefois une baisse significative des déclarations liées à la corruption. Après une progression modérée en 2024, le nombre de Dos concernant cette infraction est tombé à 77 en 2025, soit une baisse de 44%.

Le rapport explique cette diminution par une meilleure compréhension des indices liés à la corruption et un recentrage vers des infractions connexes, notamment le détournement de fonds publics, qui a représenté 30 déclarations en 2025, ainsi que la participation à un groupe criminel organisé ou à un racket avec 45 Dos.

En revanche, certaines infractions restent limitées, notamment les cas de contrebande (3 Dos) et de faux monnayage (4 Dos). Les infractions liées à la contrefaçon et au piratage de produits ont légèrement augmenté, passant de 4 déclarations en 2024 à 7 en 2025.

Dans son rapport, la Centif estime que l'évolution observée entre 2023 et 2025 reflète une dynamique positive de l'activité déclarative ainsi qu'une diversification progressive des contributeurs, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les actions de sensibilisation et d'encadrement auprès des secteurs encore faiblement contributifs.