Le secrétaire général de l'organe des affaires des Soudanais à l'étranger, Dr. Abdelrahman Sayed Ahmed Zein Al-Abidine, a reçu ce mardi dans son bureau Pr. Osama Al-Rais, responsable de l'entrepreneuriat à l'Organisation arabe pour le développement agricole, en visite au Soudan pour participer à la conférence sur la transformation numérique prévue dans les prochains jours, en présence du directeur du programme de transfert des connaissances auprès de l'organe des affaires des Soudanais à l'étranger, Dr. Osman Hassan.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la conférence sur la transformation numérique, organisée conjointement par l'organe des affaires des Soudanais à l'étranger et le ministère de la Transformation numérique.

Il convient de noter que l'Organisation arabe pour le développement agricole prendra part à cette conférence en parrainant une session de discussion consacrée à la transformation numérique dans le secteur agricole au Soudan.