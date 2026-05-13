Soudan: Efforts intégrés au service des pèlerins soudanais aux lieux saints

Les opérations d'accueil, de logement et de convoyage des pèlerins soudanais se poursuivent à Médine dans le cadre d'un dispositif organisationnel intégré visant à assurer leur confort et à leur fournir les services essentiels.

Les pèlerins ont été répartis dans des hôtels situés à proximité de la Mosquée du Prophète, tandis que les commissions de supervision poursuivent le suivi des opérations de logement et de transport vers les lieux saints, dans un climat marqué par la coordination entre les équipes de terrain et les salles d'opérations.

La mission soudanaise a confirmé l'achèvement de toutes les dispositions sanitaires et logistiques relatives à la saison du Hajj. La mission médicale a mis en place des cliniques à Médine et à La Mecque, fourni des services de premiers secours ainsi qu'un kit sanitaire pour chaque pèlerin contenant les médicaments et fournitures de base. Les responsables ont souligné que ces préparatifs avaient commencé dès le mois de septembre dernier afin de garantir des services de santé intégrés malgré les défis liés à la situation au Soudan.

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De leur côté, plusieurs pèlerins ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de l'organisation et des services fournis depuis leur départ du Soudan jusqu'à leur arrivée aux lieux saints. Le chef du centre de Médine au Bureau des affaires des pèlerins soudanais, M. Yasser Ajib Mohamed Al-Bashir, a indiqué que toutes les dispositions relatives au logement, à la restauration, au transport et aux programmes de visites religieuses avaient été achevées conformément à des normes élevées, précisant que les pèlerins ont accompli leurs visites religieuses et historiques à Médine dans des conditions de sérénité et de sécurité.