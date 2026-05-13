Afrique de l'Ouest: La Guinée Bissau lève 15 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

13 Mai 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour faire face à ses besoins budgétaires, l'Etat de Guinée Bissau a levé le mardi 12 mai 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 15 milliards FCFA à la suite de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant des soumissions retenu est de 15 milliards FCFA et celui rejeté 17,827 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 45,69%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 4,99% pour les bons et 8,37% pour les obligations.

L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 3 mai 2027. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur compte aussi rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 5 mai 2029. Il procédera au paiement des intérêts par an au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.

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