Tunisie: Ligue 1 - Pluie de sanctions après les incidents du week-end

12 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP), réunie mardi, a prononcé une série de sanctions disciplinaires visant six clubs, un dirigeant et deux joueurs.

Les sanctions infligées vont de l'avertissement et de suspensions, à des amendes financières variant entre 2500 et 10000 dinars :

1- La JS Kairouan écope d'un avertissement et d'une amende de 2500 dinars, après récidive, pour jets de projectiles lors de son match face à l'US Monastir disputé le 8 mai 2026.

2- Le Stade Tunisien est sanctionné d'une amende de 5000 dinars pour récidive dans les jets de projectiles lors de la rencontre contre l'US Ben Guerdane, le 8 mai 2026.

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3- L'Olympique de Béja reçoit un avertissement et une amende de 5000 dinars pour récidive dans les jets de projectiles lors de son match face à la JS Omrane, le 8 mai 2026.

4- Le responsable administratif du Stade Tunisien, Seif Ben Salem, est suspendu pour deux matches et condamné à une amende de 5000 dinars pour propos injurieux envers l'arbitre lors de la rencontre contre l'US Ben Guerdane.

5- L'Etoile du Sahel écope d'une amende de 10000 dinars pour une troisième récidive de jets de bouteilles sur la pelouse lors de son match face au CA Bizertin disputé le 9 mai 2026.

6- L'AS Marsa reçoit un avertissement et une amende de 4000 dinars pour une deuxième récidive d'allumage de fumigènes sans jets, lors de sa rencontre contre le CS Sfaxien le 9 mai 2026.

7- L'Espérance de Tunis reçoit un avertissement et une amende de 2500 dinars après une troisième récidive de jets de projectiles lors du derby face au Club Africain le 10 mai.

8- Convocation du joueur de l'Espérance de Tunis Mohamed Amine Tougaï à comparaître lors de la prochaine réunion du bureau de la Ligue, avec suspension provisoire jusqu'à son audition.

9- Convocation du joueur du Club Africain Firas Chaouat à comparaître lors de la prochaine réunion du bureau de la Ligue, avec suspension provisoire jusqu'à son audition.

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