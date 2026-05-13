Tunisie: L'huile d'olive tunisienne séduit le marché maltais

12 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie et Malte se préparent à tenir la 12e session de leur commission mixte, consacrée notamment aux transports, à la pêche maritime et aux échanges économiques, a indiqué mardi l'ambassadeur de Tunisie à Malte, Zoubeir Bouras.

Dans une déclaration à la Radio nationale tunisienne, le diplomate a souligné que la balance commerciale entre les deux pays enregistrait un excédent favorable à la Tunisie, grâce notamment aux exportations de produits alimentaires ainsi que de produits mécaniques et électroniques.

Il a également mis en avant le "succès" de l'huile d'olive tunisienne sur le marché maltais, estimant qu'il témoigne de la compétitivité des produits tunisiens sur les marchés européens.

L'ambassadeur a par ailleurs insisté sur les liens historiques et culturels "solides" unissant les deux pays, affirmant que leur proximité géographique avait contribué à établir "un pont humain et civilisationnel" entre les deux rives.

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Selon lui, la communauté tunisienne à Malte compte près de 1.000 personnes, parmi lesquelles des cadres, des étudiants et des travailleurs qualifiés. Il a relevé une hausse du nombre d'étudiants tunisiens choisissant Malte pour leurs études supérieures, notamment dans les domaines de la communication, de la finance et des technologies modernes.

L'ambassadeur a également salué les mesures prises par les autorités tunisiennes en faveur de la diaspora, citant les facilités accordées pour le retour au pays et l'amélioration des services administratifs.

Il a évoqué la création de l'association "Ponts de l'Espoir", destinée à renforcer les liens entre la communauté tunisienne à Malte et les autorités des deux pays, tout en promouvant l'image de la Tunisie à travers des activités culturelles et économiques.

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