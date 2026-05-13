Tunisie: Au pays - Un week-end pluvieux et une baisse des températures attendus

12 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Une dépression atmosphérique devrait provoquer des pluies parfois abondantes sur plusieurs régions tunisiennes durant le week-end prochain, accompagnées d'une baisse sensible des températures, a indiqué mardi l'agrégé en géographie Amer Bhaba.

Intervenant sur Diwan Fl, Amer Bhaba a précisé que les précipitations sont attendues vendredi, samedi et dimanche, avec une activité plus marquée sur le nord-ouest et les hauteurs de l'ouest du pays.

Selon lui, le pic de cette perturbation est prévu samedi, notamment dans le nord de la Tunisie et les régions montagneuses occidentales. Certaines zones côtières de l'est pourraient également être concernées, à l'instar de Nabeul, du Sahel et de Sfax.

Le spécialiste a également annoncé une baisse des températures, particulièrement sur le nord du pays, où les maximales pourraient passer sous la barre des 20 degrés, sous l'effet d'une masse d'air froid.

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