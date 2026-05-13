Afrique: À Nairobi, le pays défend une stratégie africaine fondée sur l'autonomie sanitaire et la santé numérique

« La souveraineté sanitaire africaine ne peut se concrétiser qu'en s'appuyant sur des systèmes de santé solides, une industrie pharmaceutique compétitive et une transformation numérique aboutie », a affirmé, mardi à Nairobi, la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri.

Intervenant lors d'une session de dialogue sur le renforcement des systèmes de santé résilients et des capacités de production locale, organisée au Kenyatta International Convention Centre (KICC), Zaâfrani Zenzri a insisté sur l'urgence de consolider l'autonomie du continent face aux vulnérabilités structurelles révélées par les crises sanitaires récentes, notamment la pandémie de COVID-19.

Cette autonomie sanitaire doit être fondée sur des infrastructures robustes et sur l'innovation technologique, a-t-elle souligné.

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La Cheffe du gouvernement a mis en avant l'exemple tunisien, avec le modèle de « l'hôpital numérique », qui connecte désormais plus de 25 établissements via un réseau sécurisé. Elle a cité une hausse de plus de 1300 % de l'activité de téléradiologie en 2025, avec plus de 42 mille examens à distance, ainsi que la connexion de 31 établissements en télémédecine. Ces avancées, a-t-elle dit, améliorent l'accès aux soins, réduisent les délais de diagnostic et sauvent des vies, particulièrement dans les zones reculées.

Parallèlement, la Tunisie mise sur une industrie pharmaceutique structurée, forte d'une quarantaine d'entreprises exportant vers plus de 35 pays, pour jouer un rôle de plateforme régionale en matière de production de médicaments, de vaccins et d'équipements médicaux. Zaâfrani Zenzri a également souligné le potentiel du tourisme médical, avec des centaines de milliers de patients africains accueillis chaque année.

La Cheffe du gouvernement a exposé trois axes stratégiques pour la souveraineté sanitaire africaine : l'autonomie pharmaceutique via la production locale et la coopération avec l'Agence africaine du médicament (AMA), le renforcement des soins de santé primaires au bénéfice de tous les Africains, et une coopération internationale rénovée selon l'approche « Financement et santé », fondée sur des mécanismes innovants incluant des partenariats public-privé et des achats groupés africains.

Elle a, par ailleurs, annoncé que la Tunisie accueillera le sommet international « TeleHealthConnect 2026 » du 29 septembre au 1er octobre 2026, présenté comme une plateforme stratégique réunissant décideurs, experts, chercheurs et innovateurs pour développer des solutions de santé numérique et renforcer les services de télémédecine.

"L'Afrique est un continent aux opportunités prometteuses", a souligné la Cheffe du gouvernement en conclusion, réaffirmant l'engagement de la Tunisie aux côtés de ses partenaires pour bâtir un continent uni, prospère et doté de systèmes de santé modernes, capables de garantir l'égalité d'accès aux soins et de relever les défis sanitaires de demain.