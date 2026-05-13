Tunisie: Le pays mobilise son soutien international pour la candidature de Slim Laghmani au Tribunal du droit de la mer

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a reçu mardi le professeur de droit Slim Laghmani, candidat de la Tunisie au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour le mandat 2026-2035, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre a permis d'évaluer l'état d'avancement de la campagne diplomatique menée par Tunis pour mobiliser le soutien des Etats membres de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), en prévision des élections prévues en juin 2026 à New York, lors de la réunion des Etats parties à la Convention.

Selon le ministère, les discussions ont porté sur les prochaines étapes de cette campagne dans les espaces arabe, africain, méditerranéen et onusien afin de renforcer les chances de succès de la candidature tunisienne.

Nafti a souligné l'importance accordée par la diplomatie tunisienne à la promotion des compétences nationales au sein des organisations internationales et régionales, ainsi qu'au rayonnement de la Tunisie sur la scène multilatérale.

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En avril dernier, Slim Laghmani a mené plusieurs rencontres à New York avec des représentants permanents auprès des Nations unies, notamment de la Malaisie et du Chili, dans le cadre de sa campagne électorale.

Né en 1957 à Tunis, Slim Laghmani est professeur émérite de droit public et spécialiste du droit constitutionnel et du droit international. Fondateur du Laboratoire de recherche en droit international et relations Maghreb-Europe, il est également expert en droit de la mer.

Basé à Hambourg depuis 1996, le TIDM est l'organe judiciaire chargé d'interpréter et d'appliquer la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.