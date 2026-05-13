Tunisie: Zaghouan - Artisanat - Un Salon national attendu en 2027

En marge du 40e festival de l'églantier de Zaghouan, actuellement en cours, une foire de l'artisanat a animé le week-end dernier la ville, tenue, du 8 au 10 de ce mois, dans les locaux du commissariat régional à l'artisanat. D'ici à l'année prochaine, cette foire revêtira une dimension nationale.

En fait, une cinquantaine d'artisans, dont 30 locaux, ont eu l'opportunité d'exposer leurs produits maison, faits main, revisitant ainsi un secteur ancestral et nostalgique. Interrompue durant trois années consécutives, cette foire vient d'être relancée, marquant un retour en force, afin de booster certains métiers en crise de commercialisation et d'accompagner d'autres, déjà en veilleuse.

Relance après 3 ans d'arrêt !

Cette foire se veut, souligne Boutheyna Ellouz, déléguée régionale de l'artisanat, un espace d'échange visant à présenter le secteur de l'artisanat et en faire connaître les spécialités spécifiques à chaque région. On en cite, particulièrement, les activités liées à la distillation des plantes aromatiques dont l'églantine qui fleurit au printemps et récoltée en ce mois de mai, à base de laquelle se prépare le kaâk el warka, une pâtisserie traditionnelle qui fait la notoriété de la région.

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Mais, aussi il y en a d'autres telles que la vannerie, la confection des cages, le cuir et chaussure, le textile et broderie manuelle, et bien des produits divers. « Cette foire a repris de plus belle, après trois ans d'arrêt, sur fond d'un nouveau souffle apporté au secteur, à même de créer une dynamique touristique et économique dans la région. Cette relance aura à attirer autant de clients et visiteurs », espère Mme Ellouz.

Et comme l'églantine est l'emblème du festival, mais aussi le fleuron de l'artisanat dans la région, la valorisation de sa chaîne de production semble avoir le vent en poupe. « Distillée traditionnellement, l'eau de nesri étant utilisée habituellement dans les différentes pâtisseries et des mets sucrés dont se démarque la région (kaâk el warka, masfouf), constitue, aujourd'hui, l'ingrédient de base des produits cosmétiques biologiques (parfums, savons) », fait-elle valoir.

Une première édition en 2027

Avant de conclure, la déléguée régionale de l'artisanat à Zaghouan a annoncé une nouvelle : « L'année prochaine, la région connaîtra une première édition du Salon national de l'artisanat dans une version plus élargie, qui aurait lieu en mai 2027, au temple des Eaux, un espace emblématique de la région et un de ses principaux monuments. Il s'agira, en fait, d'un remake qui accueillera des artisans des 24 gouvernorats du pays », lance-t-elle, sur un ton enthousiaste.

Mais, qu'en est-il des difficultés du secteur à Zaghouan ? Comme partout ailleurs, en Tunisie, le secteur de l'artisanat a du mal à sortir de sa crise, faisant toujours face au défi de la promotion et de la commercialisation. « Sur ce point, on essaie de faire participer nos artisans aux différentes ateliers vivants et manifestations artisanales, à travers les foires et salons organisés par notre Office, pour les aider à faire connaître leurs produits auprès des clients et visiteurs », a-t-elle révélé, promettant que la 1ère édition 2027, déjà prévue, serait celle de l'innovation.