Sénégal: Coopération médiatique - « Le Soleil » et l'ambassade de Cuba jettent les bases

L'ambassadrice de Cuba au Sénégal, Maydolis Barbara Sosa Hilton, a effectué une visite de courtoisie, le lundi 11 mai 2026, au quotidien national « Le Soleil ». Reçue par le directeur général, Mouhamadou Lamine Niang, la diplomate a salué le rôle central de cet organe dans le paysage médiatique sénégalais, tout en posant les jalons d'une coopération bilatérale renforcée.

L'ambassadrice du Cuba au Sénégal, Maydolis Barbara Sosa Hilton, a salué les initiatives du journal « Le Soleil » dans la lutte contre la désinformation, mais aussi pour le renforcement de la coopération bilatérale. Lors de sa visite effectuée au quotidien national « Le Soleil », lundi 11 mai, elle a insisté sur la responsabilité des médias dits publics face à la prolifération des « fake news ».

« Aujourd'hui, les jeunes ont accès à une quantité massive d'informations, mais nous assistons à la circulation de nombreuses fausses nouvelles à des fins politiques ou stratégiques. Cela souligne l'importance cruciale du fact-checking », a-t-elle déclaré.

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Elle a aussi évoqué les orientations de son pays pour faire face aux défis de développement. Malgré le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba depuis plus de 60 ans, l'île a su développer, selon ses explications, une résilience exemplaire et un système éducatif de renommée mondiale.

L'ambassadrice a souligné que ce contexte n'a pas empêché Cuba de rester à la pointe des défis de communication.

Elle a proposé plusieurs axes de collaboration, avec la possibilité de créer des ponts médiatiques. Il s'agira de promouvoir des échanges de contenus entre « Le Soleil » et les médias cubains, mais aussi de contribuer au renforcement des capacités pour les journalistes des deux pays. « Certaines publications sont disponibles en français, même si la langue principale reste l'espagnol. Ces sources peuvent être utiles pour renforcer la coopération et améliorer la circulation de l'information », a-t-elle indiqué.

Pour l'ambassadrice, des projets de formation pourraient également être envisagés afin de renforcer les compétences des journalistes et des professionnels de la communication. Malgré le blocus imposé à Cuba depuis plus de 60 ans, le pays s'est donné les moyens d'être à la hauteur des multiples défis qui l'interpellent.

Le directeur général du « Soleil » est, quant à lui, largement revenu sur les initiatives développées pour s'adapter aux mutations du secteur des médias, avec notamment la montée du numérique.

Pour Lamine Niang, cette évolution vise à répondre aux attentes des lecteurs et à maintenir un haut niveau de qualité. « La transition digitale constitue un axe majeur de développement. Le journal propose désormais une version numérique accessible avant même la parution de l'édition papier. Les lecteurs sont ainsi invités à s'abonner aux offres digitales afin de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation de l'information », a-t-il dit.

Dans un environnement marqué par la rapidité de diffusion de l'information, la question de la crédibilité reste centrale. À cet effet, le Dg du « Soleil » estime que la coopération avec Cuba apparaît comme une opportunité stratégique.