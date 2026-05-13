Afrique: CAN U17 - Le calendrier complet et les résultats

Après avoir perdu sa couronne lors de la dernière édition, le Sénégal repart à l'assaut du titre à l'occasion de la CAN U17 qui se dispute au Maroc du 13 mai au 2 juin 2026. Les Lionceaux jouent ce jeudi 14 mai. Le Maroc, tenant du titre, entre en lice ce mercredi face à la Tunisie. Rappelons que les 10 premiers du tournoi, à savoir les huit quarts de finalistes et les deux meilleurs troisièmes, vont se qualifier pour la Coupe du monde U17. Voici le calendrier complet et les résultats.

Les groupes de la CAN U17

Groupe A : Maroc, Tunisie, Egypte, Ethiopie

Groupe B : Côte d'Ivoire, Cameroun, Ouganda, RD Congo

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Groupe C : Mali, Angola, Tanzanie, Mozambique

Groupe D : Sénégal, Afrique du Sud, Algérie, Ghana

Le calendrier des matchs de la CAN U17

Phase de groupes (horaires GMT)

13 mai

13h : Egypte - Ethiopie

13h : Côte d'Ivoire - Cameroun

16h : Ouganda - RD Congo

19h : Maroc - Tunisie

14 mai

13h : Mali - Angola

16h : Sénégal - Afrique du Sud

16h : Tanzanie - Mozambique

19h : Algérie - Ghana

16 mai

13h : Tunisie - Egypte

16h : Cameroun - Ouganda

19h: Ethiopie - Maroc

19h : RD Congo - Côte d'Ivoire

17 mai

13h : Angola - Tanzanie

16h : Afrique du Sud - Algérie

16h : Ghana - Sénégal

19h : Mozambique - Mali

19 mai

16h : Côte d'Ivoire - Ouganda

16h : Cameroun - RD Congo

19h : Maroc - Egypte

19h : Tunisie - Ethiopie

20 mai

16h : Mali - Tanzani

16h : Angola - Mozambique

19h : Sénégal - Algérie

19h : Afrique du Sud - Ghana

Barrages

23 mai

16h : 3e groupe A - 3e groupe C

19h : 3e groupe B - 3e groupe D

Quarts de finale

24 mai

13h : 1er groupe C - 2e groupe D (Q1)

16h : 1er groupe B - 2e groupe A (Q2

16h : 1er groupe D - 2e groupe C (Q3)

19h : 1er groupe A - 2e groupe B (Q4)

Demi-finales

28 mai

16h : Vainqueur Q2 - Vainqueur Q3 (Demie 2)

19h : Vainqueur Q1 - Vainqueur Q4 (Demie 1)

Petite finale

1er juin

19h : Perdant demie 1 - Perdant demie 2

Finale

2 juin

19h : Vainqueur demie 1 - Vainqueur demie 2