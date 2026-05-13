Afrique: CAN U17 - Le calendrier complet et les résultats

Après avoir perdu sa couronne lors de la dernière édition, le Sénégal repart à l'assaut du titre à l'occasion de la CAN U17 qui se dispute au Maroc du 13 mai au 2 juin 2026. Les Lionceaux jouent ce jeudi 14 mai. Le Maroc, tenant du titre, entre en lice ce mercredi face à la Tunisie. Rappelons que les 10 premiers du tournoi, à savoir les huit quarts de finalistes et les deux meilleurs troisièmes, vont se qualifier pour la Coupe du monde U17. Voici le calendrier complet et les résultats.
Les groupes de la CAN U17
Groupe A : Maroc, Tunisie, Egypte, Ethiopie
Groupe B : Côte d'Ivoire, Cameroun, Ouganda, RD Congo
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
Groupe C : Mali, Angola, Tanzanie, Mozambique
Groupe D : Sénégal, Afrique du Sud, Algérie, Ghana
Le calendrier des matchs de la CAN U17
Phase de groupes (horaires GMT)
13 mai
13h : Egypte - Ethiopie
13h : Côte d'Ivoire - Cameroun
16h : Ouganda - RD Congo
19h : Maroc - Tunisie
14 mai
13h : Mali - Angola
16h : Sénégal - Afrique du Sud
16h : Tanzanie - Mozambique
19h : Algérie - Ghana
16 mai
13h : Tunisie - Egypte
16h : Cameroun - Ouganda
19h: Ethiopie - Maroc
19h : RD Congo - Côte d'Ivoire
17 mai
13h : Angola - Tanzanie
16h : Afrique du Sud - Algérie
16h : Ghana - Sénégal
19h : Mozambique - Mali
19 mai
16h : Côte d'Ivoire - Ouganda
16h : Cameroun - RD Congo
19h : Maroc - Egypte
19h : Tunisie - Ethiopie
20 mai
16h : Mali - Tanzani
16h : Angola - Mozambique
19h : Sénégal - Algérie
19h : Afrique du Sud - Ghana
Barrages
23 mai
16h : 3e groupe A - 3e groupe C
19h : 3e groupe B - 3e groupe D
Quarts de finale
24 mai
13h : 1er groupe C - 2e groupe D (Q1)
16h : 1er groupe B - 2e groupe A (Q2
16h : 1er groupe D - 2e groupe C (Q3)
19h : 1er groupe A - 2e groupe B (Q4)
Demi-finales
28 mai
16h : Vainqueur Q2 - Vainqueur Q3 (Demie 2)
19h : Vainqueur Q1 - Vainqueur Q4 (Demie 1)
Petite finale
1er juin
19h : Perdant demie 1 - Perdant demie 2
Finale
2 juin
19h : Vainqueur demie 1 - Vainqueur demie 2