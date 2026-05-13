Sénégal: Un spécialiste plaide pour la régionalisation de Mbour

Le Sénégal compte aujourd'hui 14 régions administratives. Mais, vu son potentiel économique énorme, Fadel Diouf, géographe et formateur en aménagement du territoire, estime que le département de Mbour doit devenir la 15e région du Sénégal.

Parmi les trois départements que compte la région de Thiès, Mbour est aujourd'hui l'un des départements les plus dynamiques en termes de croissance économique. De par sa position géographique et l'atout majeur qu'il tire de l'économie bleue, Mbour représente un énorme potentiel économique avec une contribution majeure dans le développement du pays. Grâce à la station balnéaire de Saly Portudal, le tourisme bat son plein dans cette zone. Ainsi, pour certains experts, Mbour doit quitter la catégorie d'un simple département du pays. Ils plaident pour qu'il soit érigé en région afin de devenir une véritable locomotive du développement économique.

Selon Fadel Diouf, géographe et formateur en aménagement du territoire, sur le plan démographique, Mbour compte une population estimée à 1 015 214 habitants, selon les projections de l'ANSD pour 2026. Pour lui, cela représente environ quatre fois la population de la région de Kédougou. Ainsi, il fait savoir que parmi les 14 régions actuelles, seules cinq sont plus peuplées que Mbour, ce qui, dit-il, témoigne de son poids démographique considérable. « Sur le plan économique, le département de Mbour génère près de 40 % des recettes fiscales de la région de Thiès, soit plus de 1,4 milliard de francs CFA, dépassant même le département de Thiès, chef-lieu de région. Mbour constitue également la capitale de la pêche artisanale sénégalaise, grâce à ses deux quais majeurs situés à Mbour et à Joal-Fadiouth. En outre, Mbour est la première destination touristique du Sénégal, avec des pôles d'attractivité tels que Saly Portudal, Ngaparou et Somone », souligne le géographe.

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En effet, par sa position géographique stratégique et son rôle dans l'organisation territoriale, Mbour s'impose comme une centralité majeure. Il est classé par le Plan national d'aménagement et de développement territorial (PNADT) parmi les huit métropoles d'équilibre du Sénégal et intégré dans le schéma d'aménagement territorial Dakar-Mbour-Thiès. Mbour constitue donc une réalité géographique incontournable dans l'architecture territoriale nationale.

Selon M. Diouf, par sa puissance financière, sa taille démographique et son dynamisme économique, Mbour s'affirme comme une ville interface dans la mondialisation. À ses yeux, plus une ville est grande, plus elle est susceptible d'être compétitive et d'attirer les investissements.

« Le département de Mbour ne se résume pas à des indicateurs économiques et démographiques. Il porte également une profonde dimension historique et culturelle. Au-delà des priorités économiques et territoriales, Mbour incarne une identité forte : celle d'un peuple uni, héritier de l'ancien Djeguème », ajoute-t-il.