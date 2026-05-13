Afrique: Sommet de Nairobi - La présidence parle de reconnaissance internationale

Le Sommet « Africa Forward » constitue la première participation du chef de l'État à une rencontre internationale de haut niveau réunissant des dirigeants étatiques. La présidence y voit une marque de reconnaissance internationale du pouvoir en place.

Une reconnaissance internationale. C'est ainsi que la présidence de la Refondation de la République traduit la participation du colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, au Sommet « Africa Forward », à Nairobi, au Kenya, ainsi que les rendez-vous bilatéraux qu'il a eus en marge de l'événement.

« Après cette cérémonie, des rencontres se sont enchaînées immédiatement entre le président Michaël Randrianirina, d'une part, et d'autres chefs d'État africains ainsi que des dirigeants d'organisations internationales, d'autre part. Cela constitue donc un signe manifeste de la reconnaissance par ces derniers du gouvernement actuellement en place à Madagascar, notamment de leur volonté de développer des coopérations axées sur l'innovation et le développement de la nation malgache », rapporte, entre autres, le communiqué de la présidence sur la journée d'hier.

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Le locataire d'Iavoloha était aux côtés de ses pairs, hier, au Kenyatta International Convention Center (KICC), à Nairobi, pour le Sommet des chefs d'État et de gouvernement, point culminant de l'événement coorganisé par le Kenya et la France. Lui et les ministres qui l'ont accompagné ont pris part aux tables rondes. L'officier supérieur a notamment porté la voix de Madagascar en prononçant un discours sur le thème de la sécurité alimentaire en Afrique, en fin de journée.

La veille, le colonel Randrianirina et son épouse ont pris part au dîner d'État organisé par William Ruto, président du Kenya. Il s'agit de la première participation du locataire d'Iavoloha à un rendez-vous international de dirigeants étatiques depuis sa prise de pouvoir en octobre. Dans une certaine mesure, il s'agit d'une participation pleine, remplissant toutes les cases du protocole des sommets de chefs d'État. Ce qui explique l'enthousiasme affiché dans le communiqué de l'institution présidentielle.

Une ombre au tableau

Du reste, la présence d'une délégation étatique malgache au Sommet de Nairobi fait figure d'exception, celle-ci y ayant été invitée, contrairement aux autres pays suspendus de l'Union africaine. En marge du programme officiel de la journée d'hier, l'officier supérieur a enchaîné les rencontres bilatérales, comme le souligne le communiqué de la présidence de la Refondation de la République.

La missive de l'institution présidentielle rapporte ainsi les tête-à-tête du chef de l'État avec son homologue du Kenya et avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il a également eu des rencontres bilatérales avec le président égyptien, avec celui du Nigeria ou encore avec le président de la République du Botswana. Le colonel Randrianirina s'est aussi entretenu avec le vice-Premier ministre de la République du Congo, ou Congo-Brazzaville.

Le locataire d'Iavoloha a aussi rencontré Mahamoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine (UA). « Le président de la Commission a réaffirmé la disponibilité de l'institution à accompagner Madagascar durant sa transition en vue du retour à l'ordre constitutionnel ainsi que de sa réintégration dans l'Union africaine », rapporte un communiqué publié par l'organisation continentale.

La suspension de Madagascar des activités de l'Union africaine constitue justement la principale ombre au tableau des relations internationales du pays. Un fait qui, au niveau des instances continentales, contredit la reconnaissance internationale affirmée dans le communiqué de la présidence de la Refondation de la République.

Selon des indiscrétions, dans les coulisses du Sommet « Africa Forward », le colonel Randrianirina et la délégation malgache ont mené un lobbying auprès des autres chefs d'État et délégations étatiques pour la levée des sanctions de l'UA contre la Grande Île. Le locataire d'Iavoloha a conclu son séjour au Kenya par une rencontre avec la diaspora malgache sur place, hier soir. Il enchaînera son « roadshow » africain par une visite officielle en République du Congo, ce jour. Il sera notamment reçu par son homologue Denis Sassou-Nguesso, à Oyo, sa ville natale.