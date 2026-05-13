Madagascar: Tennis/Roland-Garros 2026 - Sarah Rakotomanga au rendez-vous

Victorieuse de Renata Zarazúa lors des qualifications du WTA 125 de Paris, Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah confirme sa progression. Elle disputera également Roland-Garros 2026 grâce à une wild card.

À 20 ans, Tian-tsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah poursuit son ascension sur le circuit international. La Franco-Malgache confirme un parcours construit entre précocité et progression constante. Le rendez-vous parisien intervient au bon moment pour la joueuse franco-malgache. Engagée au WTA 125 de Paris, également appelé Trophée Clarins, elle a signé lundi une victoire de référence face à la Mexicaine Renata Zarazúa, alors 59e joueuse mondiale au classement du 4 mai 2026, lors des qualifications.

Au terme d'un match disputé en trois sets, Sarah Rakotomanga s'est imposée 6-4, 2-6, 6-4, démontrant une nouvelle fois sa solidité mentale. Très agressive dès les premiers échanges, la joueuse de 20 ans a maîtrisé le premier set grâce à un service solide et des prises de balle précises. Après la réaction de Renata Zarazúa dans la deuxième manche, elle a retrouvé de l'intensité dans le set décisif pour conclure avec autorité.

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« J'ai essayé d'être très agressive tout en restant concentrée sur ce que je fais. Pas de pression, il faut juste y aller », confie Tiantsoa Sarah après sa victoire. Ce succès confirme surtout les progrès constants d'une joueuse considérée depuis plusieurs années comme l'un des grands espoirs du tennis français. Née à Antsirabe, Sarah Rakotomanga s'était illustrée très jeune dans les catégories juniors. Dès 2020, elle remporte le tournoi des Petits As, référence mondiale chez les jeunes, avant d'enchaîner plusieurs performances remarquées sur le circuit ITF juniors.

Une nouvelle dimension

En avril dernier, Sarah avait déjà bénéficié d'une importante exposition en étant appelée avec l'équipe de France pour la Billie Jean King Cup. Même si ses résultats demeuraient irréguliers ces dernières semaines, sa prestation à Paris laisse entrevoir un regain de confiance avant le rendez-vous majeur de la saison sur terre battue. La principale annonce de cette semaine reste toutefois l'obtention de sa wild card pour Roland-Garros. Grâce à cette invitation, Sarah Rakotomanga disputera le tableau final du tournoi parisien, l'un des événements les plus prestigieux du tennis mondial.

Pour la 159e joueuse mondiale, cette participation représente une étape importante dans une carrière encore en construction. Évoluer à Roland-Garros constitue souvent un tournant pour les jeunes joueuses françaises, autant sur le plan sportif que médiatique. En 2023, elle décroche ses premiers titres ITF et intègre progressivement le top 300 mondial. L'année 2024 marque une nouvelle étape avec plusieurs finales sur le circuit secondaire et une entrée dans le top 200.

Déjà victorieuse de Renata Zarazúa en 2025 au tournoi de São Paulo, sur le score de 6-3, 6-2, la Franco-Malgache confirme désormais sa capacité à rivaliser avec des joueuses du top 100 mondial.