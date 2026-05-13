Madagascar: Seconde guerre mondiale - La mémoire des soldats malgaches évoquée

Solennelle cérémonie hier à l'ambassade de Russie. C'était à l'occasion de la commémoration de la 81e année du Jour de la Victoire. Le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison a représenté l'État lors de cet événement. Alexeï Buriak, chargé d'affaires de l'ambassade de Russie, a tenu à saluer la mémoire de ceux qui se sont battus contre le fascisme, dont des soldats malgaches.

« La victoire contre le fascisme est un événement historique ; elle a été acquise contre un mal absolu et contraire à toutes les valeurs de l'humanité», a-t-il déclaré hier dans son discours. « Nous nous souvenons également des étrangers qui ont combattu aux côtés de l'URSS contre le fascisme, notamment les Malgaches, qui ont subi de lourdes pertes dans cette guerre. Mais ils sont rarement mentionnés dans les rapports officiels, ce qui a conduit certains spécialistes à les qualifier de soldats invisibles », a-t-il renchéri.

Les travaux effectués par les historiens sur la base des archives disponibles comptabilisent environ cinquante mille soldats malgaches mobilisés par l'armée française lors de la Seconde Guerre mondiale, des volontaires dans la grande majorité des cas. Servant principalement comme tirailleurs malgaches, ils ont été déployés sur les fronts européens et africains. Environ 15 000 soldats malgaches étaient en France au moment de l'invasion allemande. Ils se sont illustrés par leur esprit combatif, notamment lors de la rupture du front de la Meuse en mai 1940.

Lors de l'armistice de 1940 et de l'avènement du régime de Vichy, de nombreux soldats malgaches ont été internés dans des camps de prisonniers de guerre en France occupée. Cependant, quelque 5 000 d'entre eux se sont évadés pour rejoindre les rangs de la Résistance française dans les Vosges ou dans le Vercors.

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Au-delà du rappel historique, c'est aussi un signal diplomatique que le chargé d'affaires de Moscou envoie, évoquant les points communs entre les deux pays. Ce point a d'ailleurs été repris par le ministre des Forces armées, le général de corps d'armée Maminirina Ely Zafitombo, qui a déclaré : « Cette commémoration revêt une signification particulière pour Madagascar. Cette période demeure une page importante de notre mémoire. Nous honorons la mémoire des soldats malgaches dont l'engagement a contribué à l'effort collectif pour la paix ».