Madagascar: La Banque mondiale annonce un nouveau financement

Une enveloppe de 250 millions de dollars. Elle servira à financer un programme « destiné à aider Madagascar à accélérer et élargir l'accès à une énergie fiable et abordable, tout en renforçant les performances financières et opérationnelles de la compagnie nationale d'électricité, la Jirama », annonce la Banque mondiale dans un communiqué publié hier.

Le programme en question est intitulé « Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation in Madagascar » (Ascent Madagascar). Il vise ainsi à soutenir les efforts d'approvisionnement en électricité et d'accès à des solutions de cuisson propres et modernes pour plus de deux millions cinq cent mille personnes d'ici 2030, affirme l'institution de Bretton Woods.

Ascent Madagascar fait partie d'un programme plus large concernant le continent africain, dont l'objectif est de connecter à l'électricité trois cents millions de personnes d'ici 2030. « Ascent Madagascar apporte une réponse à ces défis interconnectés grâce à une approche globale, qui vise à élargir l'accès à l'énergie tout en s'attaquant aux dysfonctionnements structurels du secteur», soutient ainsi la Banque mondiale.

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L'institution financière met aussi l'accent sur le fait que le programme Ascent est « le premier programme axé sur les résultats mis en oeuvre à Madagascar ». Et qu '« il lie directement le financement du Groupe de la Banque mondiale à des résultats vérifiés de manière indépendante, garantissant ainsi que les investissements se traduisent par des améliorations concrètes et mesurables dans la vie quotidienne des populations». Une méthodologie qui est la bienvenue. En effet, les éventuels résultats des programmes antérieurs sont occultés par la persistance des problèmes d'électricité.