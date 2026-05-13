Madagascar: Recensement - 2,6 millions de ménages inscrits dans le registre social unique

Le nombre de ménages vulnérables inscrits dans le dispositif de protection sociale est en augmentation. Plus de 2,6 millions de ménages figurent actuellement dans le Registre social unique (RSU) à travers tout le pays, selon le ministère de la Population et des Solidarités, en ce mois consacré à la protection sociale.

Ces chiffres étaient de 990 000 ménages inscrits en février 2023. L'objectif fixé par le ministère, qui visait 2,5 millions de ménages d'ici juin 2026, est ainsi déjà atteint. L'enregistrement des ménages vulnérables dans ce registre se poursuivra pour étendre progressivement le nombre de bénéficiaires. Une campagne d'enregistrement massif est menée dans 99 districts jusqu'en décembre 2026, avec pour ambition d'atteindre un taux de couverture nationale. La protection sociale des populations les plus vulnérables constitue l'une des priorités majeures du gouvernement, dans le cadre de la Refondation.

« La finalité ne se limite plus à une aide ponctuelle, mais s'oriente désormais vers les racines de la vulnérabilité afin d'améliorer les conditions de vie de la population et de renforcer la résilience des citoyens face aux aléas de la vie », indique le ministère. Ce RSU est un pilier de cette protection sociale. Il s'agit d'un outil stratégique permettant de coordonner et d'optimiser les programmes de protection sociale, axés sur le développement du capital humain. Il facilite l'identification des ménages les plus précaires afin de garantir un accès équitable et inclusif aux programmes sociaux.