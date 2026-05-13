Madagascar: Coopération - Le Royaume-Uni s'engage pour préserver le patrimoine naturel

Le Royaume-Uni reste pleinement engagé aux côtés de Madagascar et de ses partenaires pour préserver son patrimoine naturel unique. «Il soutient plus de 40 programmes visant à renforcer les aires protégées, préserver les paysages terrestres et marins, et promouvoir des moyens de subsistance durables au bénéfice des communautés locales», selon le communiqué de presse relayé dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire de Sir David Attenborough, rédacteur scientifique et chercheur naturaliste britannique, le 8 mai.

L'ambassade du Royaume-Uni à Antananarivo a réuni des acteurs majeurs de la communauté de la conservation à Madagascar pour rendre hommage à ce célèbre documentariste, qui a fait connaître la biodiversité de la Grande île dans le monde.

David Attenborough s'est rendu à Madagascar pour la première fois en 1960 pour le tournage de la série « Madagascar » de son émission pionnière Zoo Ques. Il a fait découvrir au monde entier la richesse unique de la faune malgache. Ce programme est notamment resté célèbre pour avoir montré pour la première fois à la télévision l'indri, le plus grand des lémuriens encore vivants, une espèce emblématique et alors très difficile à observer. Il est revenu à Madagascar en 2011 pour sa série Madagascar, également saluée à l'échelle internationale.

« Sir David Attenborough est une voix majeure et inspirante pour des générations engagées dans la protection de notre planète. Madagascar occupe une place toute particulière dans son parcours, comme en témoignent ses documentaires emblématiques, et le Royaume-Uni est fier de poursuivre son travail aux côtés de ses partenaires pour protéger le patrimoine naturel exceptionnel de Madagascar.», a déclaré l'ambassadeur du Royaume-Uni à Madagascar, Patrick Lynch, à cette occasion.

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