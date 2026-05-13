Madagascar: Tsarasaotra - Des marchands refusent de quitter leurs emplacements

13 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Des vendeurs se sont installés aux abords de la rocade de Tsarasaotra. Une quinzaine de commerçants risquent aujourd'hui de perdre leur activité à la suite d'une mesure d'expulsion de leur lieu de vente.

« Plusieurs familles dépendent de cette activité pour vivre », affirme Andrianiaina, représentant des vendeurs, lors d'une rencontre avec la presse tenue hier à Tsarasaotra. L'Association des commerçants de Vavafolo Tsarasaotra indique exercer ses activités sur ce site depuis plusieurs années grâce à une autorisation délivrée auparavant.

Ils font toutefois face à une nouvelle mesure d'expulsion. « Les autorités estiment que nous ne sommes pas en règle et qu'un projet est en cours sur le site. De plus, nous dénonçons un traitement inégal. Certains occupants ne sont pas concernés par cette décision », poursuit le représentant des marchands.

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Les commerçants disent avoir reçu une convocation du tribunal. Ils précisent qu'ils ne refusent pas de quitter les lieux, mais demandent que tous les vendeurs soient soumis aux mêmes mesures. L'affaire est examinée devant la justice ce jour. De son côté, le maire de la commune rurale d'Ambatolampy Tsimahafotsy, Rakotoarivelo, rappelle qu'aucune autorisation n'a été délivrée pour la construction ou l'installation de points de vente sur les bords de route et les digues. Il souligne aussi que le stationnement des véhicules des clients sur la chaussée perturbe la circulation et représente un risque important d'accident pour les usagers de la route.

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