Madagascar: Football féminin/Qualifications JO - Les Barea débutent contre les Sud-Soudanaises

Mission difficile. Madagascar disputera la phase qualificative pour la XXXIVe édition des Jeux olympiques, prévue à Los Angeles en 2028. Trente-cinq équipes nationales féminines sont en course dans la zone de la Confédération africaine de football.

Le tirage au sort s'est tenu le 29 avril au Caire, en Égypte. La Grande Île affrontera le Soudan du Sud au premier tour préliminaire, entre le 1er et le 9 juin. Le Soudan du Sud recevra le match aller, tandis que Madagascar accueillera le match retour. « Comme nous, le Soudan du Sud n'a pas de stade homologué pour accueillir la rencontre. Les dates ainsi que le pays hôte restent encore à fixer. Les matchs aller et retour devraient normalement se disputer dans un même pays neutre », souligne le directeur technique national, Rado Rasoanaivo.

En cas de victoire, les Barea Ladies seront opposées aux Bafana-Bafana sud-africaines en octobre. Le regroupement devrait débuter vers vendredi et les présélectionnées ne disposent plus que de deux semaines pour la préparation. « La présélection sera à ossature des Barea de la Cosafa Cup de début mars. Elle sera très élargie et sera renforcée par des présélectionnées durant la préparation à la Coupe du Cosafa », explique le premier responsable technique du ballon rond malgache.

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Le championnat national de football féminin ne débutera cette saison que vers la mi-juillet. Les championnats régionaux sont en ce moment en cours dans certaines ligues. Sur les trente-cinq nations en lice à la phase qualificative, seules les deux équipes finalistes décrocheront les tickets pour représenter le continent africain aux JO de Los Angeles, du 11 au 29 juillet 2028. Les éliminatoires se joueront en cinq tours. Le deuxième tour est programmé du 5 au 13 octobre. Le troisième est prévu du 23 février au 6 mars 2027, le quatrième du 4 au 12 octobre 2027 et le dernier entre le 23 novembre et le 4 décembre 2027.

Après la série de revers au tournoi du Cosafa, les Barea rêvent d'aller le plus loin possible dans cette aventure pour la qualification aux JO 2028. En 2025 comme en 2024, les Barea étaient éliminées dès la phase de groupes au Cosafa. Fin février, en Afrique du Sud, la victoire contre la Namibie (1-0), suivie d'une défaite contre le Mozambique (0-2), n'était pas suffisante pour accéder à la phase finale. Le manque de matchs et de compétitions reflète logiquement le niveau de notre football féminin.