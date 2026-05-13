Madagascar: Rugby à XV/TOP 12 - Le Cosfa reste intouchable

Le championnat de Madagascar de rugby à XV confirme progressivement sa hiérarchie. Selon le classement provisoire publié lundi par Malagasy Rugby, le Cosfa, Club omnisport des forces armées, poursuit son impressionnante série avec huit victoires en autant de rencontres. Les militaires dominent le XXL Energy Top 12 avec 39 points et une différence générale de +156, symbole de leur maîtrise dans tous les secteurs du jeu.

Puissants devant, disciplinés derrière et efficaces dans les moments clés, les joueurs du Cosfa imposent un rythme que peu d'équipes arrivent à suivre cette saison. Finaliste malheureux l'an dernier, le club militaire semble avoir retenu les leçons de son précédent exercice. Son entraîneur, Noé Mboazafy Rakotoarivelo, reste toutefois prudent malgré ce début idéal. « Le chemin est encore semé d'embûches. L'objectif est de faire mieux que l'an dernier, et les supporters du Cosfa veulent un nouveau sacre pour les militaires en fin de saison. Ce ne sera pas facile, mais nous y travaillons sérieusement », confie-t-il.

La STM s'enfonce dans la crise

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Derrière le leader, le CEA, ou club étoile d'Andranomanalina, constitue la surprise de cette édition 2026. Tout juste promu parmi l'élite, le club réalise un parcours remarquable avec sept victoires pour une seule défaite, devant le Cosfa. Grâce à un effectif renforcé par plusieurs joueurs expérimentés, le CEA totalise déjà 37 points et affiche une différence de +150. Une performance inattendue qui bouleverse les équilibres habituels du rugby malgache.

Le FT Manjakaray, champion de Madagascar en titre, occupe la troisième place avec 31 points. Malgré deux revers, le club conserve des ambitions élevées dans la course au titre. L'USA et l'Uscar restent également bien placés avec 26 points chacun et espèrent sécuriser rapidement une place pour les phases finales.

En bas du classement, la situation devient préoccupante pour la STM. Toujours sans victoire après huit journées, la Savonnerie Tropicale Milalao ferme la marche avec seulement 7 points et une différence négative de -98. Match après match, les difficultés s'accumulent pour un club désormais menacé par la relégation.

La lutte pour le maintien reste néanmoins très ouverte. L'UASC, Mang'art et le TAM tentent de s'éloigner de la zone rouge, mais aucun de ces clubs n'a réussi à s'installer durablement hors de danger. Chaque rencontre devient ainsi décisive dans la bataille pour la survie. Au milieu du tableau, le TFA, le TFMA et le FFFB cherchent davantage de régularité pour rester au contact des équipes du haut de classement. À ce stade de la saison, le XXL Energy Top 12 confirme surtout son intensité avec un championnat partagé entre la domination du Cosfa, l'émergence spectaculaire du CEA et une lutte acharnée pour éviter la dernière place.