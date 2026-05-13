Madagascar: Muay Thaï/Allemagne - Première ceinture de la saison pour Claudia Henri

13 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Bon début. Pour son premier combat de la saison en muay thaï, Claudia Toly Henri, expatriée en Allemagne, a remporté sa première victoire et décroché sa première ceinture de l'année. Évoluant au sein du club Sithong Gym, Claudia, engagée dans la catégorie MTBD Title Fight -54 kg, a battu Konig Sarah, du Thaïbombs Mannheim, ce week-end, lors d'un combat professionnel comptant pour le Storm Fighting Championship Deutsche Titel, à la Hausehalle de Kibeck, en Allemagne. Le combat s'est disputé en trois rounds de cinq minutes.

Dix-neuf combats pros ont été au programme de cette soirée. Son bilan a été positif lors de la saison 2025. Elle avait décroché six victoires et encaissé cinq défaites sur onze combats disputés. « Ces chiffres ne reflètent pas seulement un bilan sportif, ils racontent un parcours derrière chaque combat. Il y a du travail, de la discipline, du courage et parfois de la douleur », souligne Claudia Henri. « Les victoires m'ont donné de la confiance. Les défaites m'ont donné de la lucidité, de l'humilité et de la force mentale », précise-t-elle.

Claudia avait disputé en novembre son deuxième championnat d'Europe à Athènes, en Grèce. Elle avait perdu contre une Russe dans la catégorie -54 kg élite. « J'avais remporté le premier round et la Russe avait arraché les deuxième et troisième », relate-t-elle. « 2025 m'a appris que tomber ne signifie pas perdre, tant qu'on se relève avec plus de détermination qu'avant », confie Claudia.

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