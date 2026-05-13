Madagascar: Muay Thaï/Allemagne - Première ceinture de la saison pour Claudia Henri

Bon début. Pour son premier combat de la saison en muay thaï, Claudia Toly Henri, expatriée en Allemagne, a remporté sa première victoire et décroché sa première ceinture de l'année. Évoluant au sein du club Sithong Gym, Claudia, engagée dans la catégorie MTBD Title Fight -54 kg, a battu Konig Sarah, du Thaïbombs Mannheim, ce week-end, lors d'un combat professionnel comptant pour le Storm Fighting Championship Deutsche Titel, à la Hausehalle de Kibeck, en Allemagne. Le combat s'est disputé en trois rounds de cinq minutes.

Dix-neuf combats pros ont été au programme de cette soirée. Son bilan a été positif lors de la saison 2025. Elle avait décroché six victoires et encaissé cinq défaites sur onze combats disputés. « Ces chiffres ne reflètent pas seulement un bilan sportif, ils racontent un parcours derrière chaque combat. Il y a du travail, de la discipline, du courage et parfois de la douleur », souligne Claudia Henri. « Les victoires m'ont donné de la confiance. Les défaites m'ont donné de la lucidité, de l'humilité et de la force mentale », précise-t-elle.

Claudia avait disputé en novembre son deuxième championnat d'Europe à Athènes, en Grèce. Elle avait perdu contre une Russe dans la catégorie -54 kg élite. « J'avais remporté le premier round et la Russe avait arraché les deuxième et troisième », relate-t-elle. « 2025 m'a appris que tomber ne signifie pas perdre, tant qu'on se relève avec plus de détermination qu'avant », confie Claudia.