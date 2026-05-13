Madagascar: Héritage musical - Les Surfs ressuscités le temps d'un cabaret

Le cabaret « Kanto Miampita » fera revivre, vendredi, les grands succès des Surfs et les classiques des années yéyé à travers une création portée par quatre artistes malgaches.

Les grandes mélodies des années yéyé s'apprêtent à résonner de nouveau à Antananarivo. Vendredi, le cabaret « Kanto Miampita » investira le CCI Ivato pour une soirée consacrée à l'héritage musical des Les Surfs, formation emblématique ayant marqué la scène internationale dans les années 1960.

Porté par Mahery, Inah, Nanie et Mbola Talenta, le spectacle entend transmettre aux jeunes générations une partie du patrimoine musical malgache. Pensé comme un passage de relais artistique, « Kanto Miampita » constitue la deuxième édition d'un grand cabaret inspiré de l'émission diffusée sur Top Radio. Selon Mahery, le projet vise avant tout à faire découvrir les oeuvres des artistes d'hier à un nouveau public. « Le véritable concept de ce projet est de transmettre les chansons et l'héritage des anciens artistes aux plus jeunes», explique-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour cette édition, les organisateurs ont choisi de mettre à l'honneur les Surfs, considérés comme l'un des plus grands groupes malgaches de tous les temps. Entre 1963 et 1971, la formation originaire d'Antananarivo s'était imposée comme une référence de la pop et du yéyé francophone, devenant notamment le premier groupe malgache à se produire à l'Olympia de Paris.

Énergie scénique

Durant près de quatre heures de spectacle, les quatre interprètes revisiteront une vingtaine de titres phares du groupe. La première partie sera entièrement consacrée aux Surfs, tandis que la seconde explorera les grands classiques des années 1960, 1970 et 1980. Les artistes promettent une prestation fidèle à l'énergie scénique qui caractérisait la formation, connue pour ses harmonies vocales, ses chorégraphies et sa présence dynamique sur scène.

« Ce qui rend ce spectacle particulier, c'est que personne n'a encore tenté de revisiter cet univers depuis plus de soixante ans. Nous allons essayer de redonner vie à ces chansons tout en respectant leur identité», souligne Mahery. Les quatre chanteurs resteront ensemble sur scène durant toute la représentation afin de mettre en avant le travail d'harmonisation vocale, élément central de l'identité musicale des Surfs. Les morceaux interprétés en français représenteront également un défi technique pour les artistes.

« Les Surfs chantaient, dansaient et bougeaient énormément sur scène. Nous voulons conserver cette énergie et mettre particulièrement l'accent sur les harmonies vocales», ajoute-t-il. La répétition générale est prévue ce jour avant une soirée annoncée comme unique. « Ce cabaret consacré aux Surfs ne se produira qu'une seule fois », insiste Mahery, à l'attention des amateurs de musique rétro et des admirateurs du groupe.

Au-delà de la nostalgie, « Kanto Miampita » entend remettre en lumière des artistes malgaches qui ont porté les couleurs de Madagascar sur la scène internationale. Avec plus de six millions de disques vendus au cours de leur carrière et des scènes partagées avec plusieurs figures majeures de la musique mondiale, les Surfs demeurent une référence du patrimoine musical malgache.