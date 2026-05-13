Madagascar: Célébration - Poopy signe un show 100% solo pour la fête des mères

Pour la première fois, Poopy assurera seule un concert spécial fête des mères, un rendez-vous inédit attendu par ses admirateurs à Ambohimangakely.

Une grande première attend les amateurs de musique malgache à l'occasion de la fête des mères. Le 31 mai prochain, la chanteuse Poopy montera seule sur scène pour un concert exceptionnel à l'Espace Ikianjasoa d'Ambohimangakely. Un spectacle entièrement consacré à son univers musical, du début jusqu'à la fin, une formule encore jamais proposée pour cette célébration dédiée aux mamans.

Selon les organisateurs: « Ce rendez-vous marque un tournant particulier dans la carrière scénique de l'artiste, puisqu'aucun concert de fête des mères n'avait jusque-là été assuré uniquement par Poopy.» Ce choix d'un format 100 % solo vise à mettre pleinement en avant la richesse de son répertoire ainsi que la proximité qu'elle entretient avec son public depuis de nombreuses années.

Pendant près de trois heures, Poopy enchaînera les chansons qui ont marqué plusieurs générations. Aucun duo ni invité spécial ne viendra interrompre cette communion musicale pensée autour de sa voix, de ses textes et des émotions qu'elle transmet sur scène.

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Morceaux emblématiques

L'artiste, connue pour ses interprétations sincères et sa manière de toucher le coeur du public, promet ainsi une soirée placée sous le signe de l'émotion et du partage.

Parmi les titres les plus attendus figurent notamment Ho an'i Neny, Kanto et Fitiavana, des chansons particulièrement liées à l'amour, à la tendresse et aux liens familiaux. Ces morceaux emblématiques devraient occuper une place importante dans cette célébration dédiée aux mères. Même si l'ensemble de son vaste catalogue ne pourra être interprété en une seule représentation, les organisateurs assurent que chaque spectateur, qu'il soit parent, admirateur de longue date ou simple amoureux de musique malgache, retrouvera une partie de l'univers artistique de Poopy au fil du spectacle.

À travers un message adressé à ses admirateurs, Poopy a d'ailleurs lancé une invitation pleine de convivialité : « Êtes-vous toujours là ? Êtes-vous toujours prêts à partager ce moment avec nous ? Alors retrouvons-nous le 31 mai à l'Espace Ikianjasoa d'Ambohimangakely. Venez célébrer cette fête avec nous si le coeur vous en dit », a déclaré la chanteuse, impatiente de retrouver son public pour cette soirée inédite.

À quelques semaines de l'événement, ce concert s'annonce déjà comme l'un des rendez-vous musicaux marquants de cette fête des mères, porté par une artiste dont les chansons continuent de traverser les générations et de toucher profondément le public malgache.