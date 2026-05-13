Cameroun: La mort des compagnons de Biya accélère la fin d'une ère politique

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Avril et mai 2026 concentrent une série de décès inédite au sommet de l'État camerounais. Plusieurs figures historiques du régime Biya disparaissent en quelques semaines. Un phénomène rare qui force une question : une génération politique entière est-elle en train de s'effacer ?

Des figures historiques du régime disparaissent simultanément au printemps 2026

Le régime de Paul Biya repose depuis 1982 sur un réseau de fidèles construits sur la durée. Ces hommes et femmes ont occupé des fonctions stratégiques administration, armée, diplomatie, économie pendant des décennies. Leur loyauté personnelle envers le chef de l'État constituait le ciment invisible de l'appareil d'État camerounais.

Le printemps 2026 marque une rupture brutale. Plusieurs de ces compagnons de route disparaissent en l'espace de quelques semaines. La simultanéité des décès, dans un contexte où le président lui-même est âgé de 93 ans, donne à cette séquence une dimension historique que les observateurs politiques ne peuvent ignorer.

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Pourquoi la disparition de ces figures fragilise un système bâti sur la fidélité personnelle

Le système néopatrimonial camerounais se définit comme un mode de gouvernance fondé sur des allégeances personnelles plutôt que sur des institutions formelles. Dans ce modèle, la stabilité du régime dépend directement de la survie de ses acteurs pas de ses règles.

Chaque décès au sommet crée un vide que les procédures institutionnelles ne comblent pas automatiquement. Les réseaux de fidélité se fragmentent. Les équilibres régionaux et ethniques soigneusement entretenus depuis des décennies se recomposent sans garantie de stabilité.

La fin d'une génération politique camerounaise n'est pas seulement un événement biologique c'est une recomposition de pouvoir qui s'opère sans plan de transition visible.

Comment le vide générationnel au sommet déstabilise la mécanique du régime

La gouvernance camerounaise fonctionne par réseaux superposés : réseau présidentiel direct, réseaux ministériels, réseaux militaires, réseaux économiques. Chaque figure disparue emporte avec elle des connexions, des arbitrages informels, des mémoires institutionnelles non documentées.

Ce patrimoine invisible ne se transfère pas par décret. Il disparaît avec ses détenteurs. Les successeurs potentiels n'ont pas nécessairement accès aux mêmes équilibres. Ils doivent reconstruire dans un contexte où le chef de l'État lui-même montre des signes d'effacement décisionnel.

La succession politique au Cameroun se complique ainsi à deux niveaux simultanément : la succession présidentielle à terme, et la recomposition des réseaux intermédiaires dès maintenant.

Une transition de fait qui s'accélère sans cadre institutionnel pour l'encadrer

Ces disparitions accélèrent la recomposition des équilibres internes au RDPC, le parti au pouvoir. Les ambitions qui s'étaient tues par respect des hiérarchies établies peuvent faire surface. Les compétitions internes s'intensifient.

L'enjeu est existentiel pour le régime. Un héritage politique ne se transmet pas dans le vide. Sans génération intermédiaire structurée, sans institution solide pour encadrer la transition, le Cameroun fait face à un risque de fragmentation du pouvoir. Les partenaires internationaux Union européenne, France, institutions financières observent. Leur confiance dépend de la lisibilité d'un après.

Le Cameroun peut-il construire un avenir sans la génération qui a tout construit ?

La disparition des compagnons de Biya pose une question que quarante-trois ans de régime avaient permis d'esquiver : qui prend le relais, et sur quelle base légitime ? Le Cameroun traverse une transition de fait, sans l'avoir choisie ni préparée. L'histoire retiendra peut-être ces semaines d'avril-mai 2026 comme le moment où l'après a commencé silencieusement, irréversiblement.