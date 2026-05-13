Congo-Brazzaville: Formation - La Fécoclose-Da renforce les capacités des dirigeants sportifs

Le département de la formation de la Fédération congolaise de close combat et disciplines associées (Fécoclose-Da) a franchi une nouvelle étape dans sa quête de professionnalisation. Le 10 mai, le Centre de formation Gothia-Mfilou a accueilli une session de formation intensive destinée aux cadres techniques et administratifs du milieu sportif.

Sous l'impulsion de la Direction technique nationale (DTN), deux thématiques centrales ont été développées : la structuration et le fonctionnement du bureau exécutif Fédéral, ainsi que les missions stratégiques de la DTN.

L'animation de la formation a été confiée à des experts, notamment Né Bunda Ndjoko Navi, directeur technique national de la boxe des pharaons, et Roland Francis Mahoungou, directeur technique national de la Fécoclose-Da. Ensemble, ils ont détaillé les rouages administratifs nécessaires à une gouvernance sportive moderne, en parfaite adéquation avec les orientations du ministère des Sports pour la saison 2025-2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La formation a eu un caractère inclusif, réunissant les présidents de plusieurs fédérations sœurs, notamment la boxe des pharaons, le tonfa, le kyok sul, la lutte traditionnelle et le long phai kung-fu. Cette forte mobilisation témoigne de la vitalité et de la solidarité entre les disciplines de combat au Congo.

La Fécoclose-Da ne compte pas s'arrêter là. La DTN a d'ores et déjà annoncé que cette caravane de formation s'étendra prochainement à d'autres départements du pays, afin de garantir une montée en compétences homogène sur toute l'étendue du territoire national.