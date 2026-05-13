Congo-Brazzaville: Formation - La Fécoclose-Da renforce les capacités des dirigeants sportifs

13 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Le département de la formation de la Fédération congolaise de close combat et disciplines associées (Fécoclose-Da) a franchi une nouvelle étape dans sa quête de professionnalisation. Le 10 mai, le Centre de formation Gothia-Mfilou a accueilli une session de formation intensive destinée aux cadres techniques et administratifs du milieu sportif.

Sous l'impulsion de la Direction technique nationale (DTN), deux thématiques centrales ont été développées : la structuration et le fonctionnement du bureau exécutif Fédéral, ainsi que les missions stratégiques de la DTN.

L'animation de la formation a été confiée à des experts, notamment Né Bunda Ndjoko Navi, directeur technique national de la boxe des pharaons, et Roland Francis Mahoungou, directeur technique national de la Fécoclose-Da. Ensemble, ils ont détaillé les rouages administratifs nécessaires à une gouvernance sportive moderne, en parfaite adéquation avec les orientations du ministère des Sports pour la saison 2025-2026.

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La formation a eu un caractère inclusif, réunissant les présidents de plusieurs fédérations sœurs, notamment la boxe des pharaons, le tonfa, le kyok sul, la lutte traditionnelle et le long phai kung-fu. Cette forte mobilisation témoigne de la vitalité et de la solidarité entre les disciplines de combat au Congo.

La Fécoclose-Da ne compte pas s'arrêter là. La DTN a d'ores et déjà annoncé que cette caravane de formation s'étendra prochainement à d'autres départements du pays, afin de garantir une montée en compétences homogène sur toute l'étendue du territoire national.

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