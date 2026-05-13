Afrique: Coopération - Le Congo au Sommet Africa Forward

13 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Au sommet « Africa Forward : partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance » organisé les 11 et 12 mai par le Kenya et la France à Nairobi, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a été représenté par le vice-Premier ministre, chargé de la Coordination, des Infrastructures de développement et de l'Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya.

« Ce sommet nous a permis de réaffirmer la nécessité pour l'Afrique de renforcer sa souveraineté économique, d'accélérer le développement de ses infrastructures stratégiques et de promouvoir des partenariats fondés sur le respect mutuel et les intérêts partagés », a-t-il indiqué sur l'une de ses plateformes de communication.

Et de poursuivre : « En marge de ce sommet, nous avons conféré avec le président de la Banque africaine de développement (BAD) pour faire le point à mi-parcours des préparatifs des assemblées annuelles de la BAD qui se tiendront à Brazzaville, du 25 au 29 mai 2026 ».

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Le sommet Africa Forward a rassemblé des chefs d'État et de gouvernement, des acteurs politiques, économiques et ceux de la société civile, l'Union africaine, l'Union européenne, les institutions financières internationales et les banques de développement. Ce, dans le but de trouver des solutions pour répondre aux problématiques d'intérêt commun convergentes pour la France et les pays africains.

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