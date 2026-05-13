Ile Maurice: Une dizaine de plaintes enregistrées contre l'OMCA

L'affaire entourant l'Overseas Medical Care Assistance Ltd (OMCA) prend de l'ampleur. Déjà dans le collimateur de la Financial Crimes Commission (FCC) après le transfert en Inde du chanteur Ras Natty Baby, l'organisation non gouvernementale (ONG) fait désormais face à de multiples dénonciations. Selon nos informations, plus d'une dizaine de plaintes ont déjà été enregistrées contre cette structure spécialisée dans l'accompagnement médical de patients à l'étranger.

Contactée, la cellule de communication de la FCC confirme une hausse des témoignages et des signalements visant l'institution. «De plus en plus de personnes viennent porter plainte contre OMCA et ce sont souvent des personnes qui estiment avoir été victimes par le passé. Nous recevons également des témoignages sous forme de lettres ainsi que des informations transmises par plusieurs personnes», explique la FCC.

Les finances scrutées

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Face à ces plaintes, les enquêteurs se sont mis à vérifier plusieurs aspects du fonctionnement de l'ONG. Les investigations portent notamment sur le mode d'opération d'OMCA, son système de collecte de donations ainsi que les mécanismes de transparence financière entourant ses activités. Les autorités cherchent à établir comment les fonds sont collectés, gérés et audités dans le cadre des opérations médicales proposées par l'ONG.

Selon nos recoupements, plusieurs documents et correspondances ont également été remis aux enquêteurs afin d'étayer certaines allégations. La FCC tente désormais de déterminer si des irrégularités administratives ou financières ont été commises. De son côté, OMCA rejette toute accusation de mauvaise pratique et insiste sur le caractère humanitaire de sa mission.

L'ONG affirme intervenir principalement auprès de patients nécessitant des traitements médicaux à l'étranger, notamment dans des cas jugés complexes par le corps médical local. Elle soutient également qu'elle accompagne certains patients considérés comme «unfit for travel» afin de les rendre «fit for travel» grâce à un encadrement médical adapté durant leurs déplacements.

Parallèlement à l'enquête de la FCC, le ministère de la Santé a lui aussi lancé des vérifications sur plusieurs aspects liés au fonctionnement de l'ONG. Selon nos informations, les autorités sanitaires examinent notamment certaines procédures administratives ainsi que des documents d'admission utilisés dans le cadre des transferts médicaux.

Des vérifications sont actuellement menées afin de déterminer si certaines pratiques respectent pleinement les normes en vigueur dans le secteur médical et paramédical. Le ministère attend également d'éventuels témoignages supplémentaires de personnes estimant avoir été lésées dans le cadre des services proposés par OMCA. À ce stade, aucune accusation formelle n'a encore été retenue contre l'ONG. Toutefois, la multiplication des plaintes et les investigations menées simultanément par la FCC et le ministère de la Santé continuent d'alimenter les interrogations autour des activités d'OMCA.

Sollicitée afin d'obtenir un chiffre exact concernant le nombre de plaintes enregistrées contre OMCA, la FCC explique que celles-ci sont actuellement transmises aux enquêteurs. «La procédure normale veut que les plaintes passent d'abord par la Complaints Advisory Processing Unit de la FCC. Toutefois, comme une enquête est déjà en cours et mobilise plusieurs enquêteurs, les plaintes, principalement sous forme d'informations additionnelles, sont directement transférées aux équipes d'enquête», indique la cellule de communication de la FCC.