Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé Évêque auxiliaire de l'Archidiocèse métropolitain d'Abidjan (Côte d'Ivoire) le père Aguia Jean Martial Arnaud Kouamé, jusqu'à présent curé de la paroisse Saint-Ambroise Ma vigne, Ma Vie, en lui attribuant le siège titulaire de Sutunurca.

Mgr Aguia Jean Martial Arnaud Kouamé est né le 26 mars 1977 à Abidjan. Il a obtenu une licence en philosophie et une licence en théologie au Séminaire universitaire Saint-Paul VI. Il a été ordonné prêtre le 15 janvier 2005 pour l'Archidiocèse métropolitain d'Abidjan.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : vicaire de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan (2005-2008) et de l'église Saint-François-d'Assise de la Zinsel à Strasbourg (2008-2010) ; Licence en droit canonique et master en philosophie et en histoire et philosophie des sciences à l'université de Strasbourg ; vicaire paroissial de la Bonne Nouvelle à Hem (2010-2011) et de Saint-Fiacre à Dunkerque (2011-2013) ; Licence en théologie morale à l'université de Lille (2012-2013) ; Doctorat en éthique, option Éthique et religion, à l'université de Strasbourg (2013-2018) ; Vicaire de la paroisse Notre-Dame du Chêne du Pays de Fleckenstein à Strasbourg (2013-2018) ; Curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo, à Abidjan (2018-2022) ; Curé de la paroisse Saint-Ambroise Ma vigne Ma Vie à Abidjan (depuis 2022).