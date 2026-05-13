Togo: Faure Gnassingbé visite les troupes à la frontière nord

Un déplacement discret mais chargé de sens. Le président du Conseil Faure Gnassingbé, chef des armées, s'est rendu le 7 mai auprès des forces engagées dans l'opération Koundjoaré, dans la région des Savanes, rapporte Le Messager dans son édition de mercredi.

Cette visite sur le théâtre des opérations intervient dans un contexte sécuritaire tendu. La région des Savanes, aux frontières septentrionales du Togo, est exposée à des incursions de groupes jihadistes venus du Burkina Faso voisin, une menace persistante qui mobilise les forces de défense et de sécurité.